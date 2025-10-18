La dermatosis nodular obliga a cancelar y adaptar varias ferias agrarias de las comarcas de Girona

La dermatosis nodular contagiosa, que afecta al ganado bovino, está dejando huella en las ferias agrarias de las comarcas gerundenses. Tras la cancelación de la feria de Vilobí d’Onyar, que estaba prevista para este fin de semana, la tradicional Fira de Sant Lluc de Olot, una de las más antiguas de la zona, se celebra estos días sin presencia de animales. "¡Todo el mundo que viene dice: 'la feria es más triste'!", asegura Carme Plana, productora de Can Rovira de Batet de la Serra. "La feria es un escaparate, una manera de explicar el trabajo que hacemos, y este año ha quedado todo un poco descafeinado", apunta Marc August Muntanya, pastor de Riudaura. En lugar de los animales, el Ayuntamiento ha instalado una zona de juegos infantiles y también ha colgado carteles informando sobre la enfermedad.

La dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que afecta al ganado bovino, sigue teniendo consecuencias en las comarcas gerundenses. Tras la suspensión de la feria de la leche de Vilobí d’Onyar, las restricciones sanitarias también han alterado la celebración de la Fira de Sant Lluc de Olot, una de las citas agrarias más tradicionales de la demarcación.

Por motivos de seguridad, este año no se ha podido realizar la exposición de ganado, aunque el certamen mantiene buena parte de las actividades habituales, como el mercado de productos de proximidad, las muestras de artesanía, el concurso de dibujo, entre otros. Según la concejala de empresa y comercio Gemma Canalias, han querido mantener la esencia de la muestra. "Para nosotros era importante poner en valor el sector ganadero, que forma parte de la historia y de la vida de la feria de Sant Lluc", apunta. Por ello, en el espacio donde cada año se exponían los animales, este año se ha instalado una carpa con juegos infantiles inspirados en el mundo campesino, así como talleres, pintacaras y cuentacuentos dedicados a la vida rural. Además, desde el Ayuntamiento también se han colocado carteles que explican la situación actual de esta enfermedad.

A pesar de estos esfuerzos, la sensación general entre los productores es de tristeza. "Esta es una feria ganadera, y verla sin ganado es un poco extraño", reconoce Marc August Muntanya, pastor de Riudaura. Él tiene cabras y ovejas, que no están afectadas por la enfermedad, pero asegura que "vive con preocupación" lo que está pasando en el sector. Además, cada año llevaba parte de su rebaño a la feria. "Para nosotros es un escaparate, una manera de explicar el trabajo que hacemos los campesinos y pastores del territorio. Este año ha quedado todo un poco descafeinado", concluye.

Una feria “más triste”

En el mismo sentido habla la productora de Can Rovira de Batet de la Serra, que hacen gachas y diferentes productos con trigo sarraceno. "La dermatosis nos afecta a toda la gente del campo" asegura, "solo tienes que ponerte en la piel de los ganaderos a los que les tienen que matar las vacas". Además, ellos tienen campos y les llevaban vacas durante el invierno, cuando bajaban de la montaña. Este año asegura que "no sabemos si podrán traerlas o no". Más allá de eso, asegura que la feria de este año es muy "triste": "Pasas por el pabellón y no hay vacas, ni caballos, ni cerdos, ni conejos... Había un poco de todo, y por Sant Lluc casi no debería faltar".

Otros vendedores, como Maurici, que es trabajador en una distribuidora de quesos, advierten que, aunque no se han visto afectados directamente, la falta de producción de leche podría repercutir en el aumento del precio de los productos e incluso en la desaparición de algunas variedades.

La cancelación de todas las ferias relacionadas con ganado es una de las medidas de contención de la Dermatosis Nodular Contagiosa impuesta por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Esta enfermedad no afecta a las personas, pero se contagia rápidamente entre el ganado bovino, por vectores como los mosquitos. Según las autoridades, las restricciones se mantendrán hasta que la situación esté completamente controlada.

A pesar de las limitaciones, la ciudad de Olot espera mantener la afluencia de visitantes y convertir la Feria de Sant Lluc en una fiesta del mundo rural adaptada a las circunstancias actuales.