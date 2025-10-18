Cómo superar el duelo de perder un trabajo según Camino Rodríguez, coach experta en el mundo laboral

El momento en el que llega la noticia de un despido nunca es bien recibido, es un acontecimiento que la gente no suele esperar y acaba reaccionando muy negativamente. Siempre surge la pregunta de qué puede haber ocurrido para que se lleve a cabo esta decisión. Es por ello que la experta Camino Rodríguez, en su libro 'El arte de reorientar una carrera con propósito' nos habla acerca del proceso de perder un trabajo, o más bien como ella lo denomina ese 'período de duelo', donde cada profesional experimenta la situación con distinta intensidad.

Más allá de las evidentes implicaciones emocionales, en función de cómo se haya realizado la comunicación del despido, es evidente la negación inicial de la situación, en la que uno se pregunta qué puede haber hecho mal o incluso creyendo que todo ha sido un malentendido. Conforme pasa el tiempo también puede surgir el resentimiento personal hacia la propia empresa, algo que suele ser normal. En estos casos, Rodríguez aconseja dejar todas las rencillas en el pasado y pasar página sobre todo. Además, el siguiente paso será reflexionar acerca de tu nueva situación, pensando con objetividad y con la mente despejada.

El proceso de duelo

La curva del cambio de Kúbler-Ross / Archivo

Para el caso concreto de un despido, la curva de Kúbler-Ross supone una fiel representación de la realidad que se vive en el proceso, diferenciando cuatro fases clave:

Fase 1. Shock y negación : En esta etapa no es fácil darse cuenta de la situación que se está viviendo. No se asimila la información de forma adecuada.

: En esta etapa no es fácil darse cuenta de la situación que se está viviendo. No se asimila la información de forma adecuada. Fase 2. Frustración y tristeza : Surge el sentimiento de ira a la vez que una sensación de injusticia por la situación.

: Surge el sentimiento de ira a la vez que una sensación de injusticia por la situación. Fase 3. Aceptación y exploración : Uno empieza a reconocer la situación de forma sincera, e intenta levantar cabeza. En esta etapa se inicia la búsqueda activa de soluciones desde el desconocimiento.

: Uno empieza a reconocer la situación de forma sincera, e intenta levantar cabeza. En esta etapa se inicia la búsqueda activa de soluciones desde el desconocimiento. Fase 4. Esperanza y renovación: Surge una nueva motivación, dejas atrás el pasado y se contemplan nuevas oportunidades desde una perspectiva más optimista.

Es importante mencionar la perspectiva de la autora acerca de ese período posterior al despido como un período de adaptación, es decir, una nueva oportunidad para reevaluar nuestras pasiones, habilidades y metas profesionales.

La situación actual del desempleo

Si hemos hablado de todo el proceso que conlleva el despido y la posterior búsqueda de empleo, también es importante señalar la situación desde otro punto de vista, y este son las cifras de los trabajadores desempleados. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en este segundo trimestre del año las cifras de paro nacional habrían disminuido en comparación al anterior. En el primer trimestre de 2025 se observaban unas cifras de 2.789,2 con una tasa de paro del 11,36. Y, en cambio, este segundo trimestre ambas cifras habrían descendido, con valores de 2.553,1 y una tasa de paro del 10,29.

Los datos son claros: si bien el desempleo en España ha disminuido, las cifras siguen siendo significativas. Por ello, ya es costumbre en el país que el paro sea uno de los problemas que más suelen preocupar a los españoles.