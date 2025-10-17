Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d'Economia, invitada del #afterwork de EL PERIÓDICO

La presidenta del Cercle d'Economia y directora de la Barcelona School of Economics, Teresa Garcia-Milà, será la nueva invitada del ciclo de diálogos #afterwork que EL PERIÓDICO organiza para su comunidad de lectores. La cita será el martes 21 de octubre a las 19.00 horas en la Casa Seat de Barcelona (Passeig de Gràcia, 109), donde Garcia-Milà conversará con el director del diario y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, Albert Sáez, y responderá a las preguntas de los asistentes en un contexto muy marcado por la actualidad económica, como la fallida opa del BBVA sobre el Banc Sabadell, y con buenas expectativas de futuro para el mundo empresarial catalán.

Teresa Garcia-Milà (Barcelona, 1955), licenciada en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona y doctora en Economía por la University of Minnesota, es directora de la Barcelona School of Economics, catedrática honoraria de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) e investigadora asociada del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI). Ha ocupado cargos académicos relevantes en la UPF y fue presidenta de la Asociación Española de Economía.

En el ámbito institucional y empresarial, ha sido consejera de Repsol, Enagas, Vueling y Banc Sabadell, presidenta de Sabadell Digital y asesora económica del Ministerio de Economía, además de formar parte de varios consejos asesores como los de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC). Su investigación se centra en inversión pública, estructuras fiscales y federalismo fiscal, y ha recibido reconocimientos como la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya.

Si desea asistir, puede confirmar la asistencia rellenando el siguiente formulario. El aforo es limitado.