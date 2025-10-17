Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la Casa Seat de Barcelona

Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d'Economia, invitada del #afterwork de EL PERIÓDICO

El martes 21 de octubre, a las 19.00 horas, los lectores tienen una cita con el ciclo de diálogos organizado por el diario

Afterwork de EL PERIÓDICO con Teresa Garcia-Milà

Afterwork de EL PERIÓDICO con Teresa Garcia-Milà

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La presidenta del Cercle d'Economia y directora de la Barcelona School of Economics, Teresa Garcia-Milà, será la nueva invitada del ciclo de diálogos #afterwork que EL PERIÓDICO organiza para su comunidad de lectores. La cita será el martes 21 de octubre a las 19.00 horas en la Casa Seat de Barcelona (Passeig de Gràcia, 109), donde Garcia-Milà conversará con el director del diario y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, Albert Sáez, y responderá a las preguntas de los asistentes en un contexto muy marcado por la actualidad económica, como la fallida opa del BBVA sobre el Banc Sabadell, y con buenas expectativas de futuro para el mundo empresarial catalán.

Teresa Garcia-Milà (Barcelona, 1955), licenciada en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona y doctora en Economía por la University of Minnesota, es directora de la Barcelona School of Economics, catedrática honoraria de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) e investigadora asociada del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI). Ha ocupado cargos académicos relevantes en la UPF y fue presidenta de la Asociación Española de Economía.

En el ámbito institucional y empresarial, ha sido consejera de Repsol, Enagas, Vueling y Banc Sabadell, presidenta de Sabadell Digital y asesora económica del Ministerio de Economía, además de formar parte de varios consejos asesores como los de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC). Su investigación se centra en inversión pública, estructuras fiscales y federalismo fiscal, y ha recibido reconocimientos como la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya.

Si desea asistir, puede confirmar la asistencia rellenando el siguiente formulario. El aforo es limitado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
  2. El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
  3. Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
  4. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  5. ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
  6. Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
  7. La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
  8. El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena

Al minuto, la opa sobre el Sabadell | Banco Sabadell pierde 1.100 millones en bolsa tras el fracaso de la opa y BBVA gana 5.417 millones

Al minuto, la opa sobre el Sabadell | Banco Sabadell pierde 1.100 millones en bolsa tras el fracaso de la opa y BBVA gana 5.417 millones

María Corina Machado alaba las "decisivas acciones" de Netanyahu en la Franja de Gaza

María Corina Machado alaba las "decisivas acciones" de Netanyahu en la Franja de Gaza

El tiempo dirá el ganador real

El tiempo dirá el ganador real

El Supremo rechaza desclasificar los documentos que pedía Aragonès: se reduciría la eficacia del CNI y se crearían "zonas de riesgo" en el Estado

El Supremo rechaza desclasificar los documentos que pedía Aragonès: se reduciría la eficacia del CNI y se crearían "zonas de riesgo" en el Estado

El Gobierno detecta un repunte de discursos sobre la "islamización de España" coincidiendo con el 12-O

El Gobierno detecta un repunte de discursos sobre la "islamización de España" coincidiendo con el 12-O

Una camper puede ser la mejor opción para tu escapada deportiva, cuando ya no queda ni una cama libre

Una camper puede ser la mejor opción para tu escapada deportiva, cuando ya no queda ni una cama libre

Cuando la innovación llega a la muñeca: Google Pixel Watch 4 redefine la inteligencia wearable

Cuando la innovación llega a la muñeca: Google Pixel Watch 4 redefine la inteligencia wearable

Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d'Economia, invitada del #afterwork de EL PERIÓDICO

Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d'Economia, invitada del #afterwork de EL PERIÓDICO