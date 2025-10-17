Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación rechazada

Opa BBVA - Sabadell, en directo | Reacciones y última hora tras el fracaso

La OPA de BBVA sobre Sabadell fracasa

La OPA de BBVA sobre Sabadell fracasa / EUROPA PRESS - Archivo

El Banc Sabadell ha resistido de forma clara al BBVA la oferta de compra (opa) más polémica de los últimos años. El grado de aceptación de la operación entre los accionistas de la entidad catalana se ha quedado en apenas el 25,33% del capital social y el 25,47% de los derechos de voto (el capital social menos la autocartera), con lo que la transacción decae.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para concentrar las últimas noticias y las reacciones.

