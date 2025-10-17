Opa BBVA - Sabadell, en directo | Reacciones y última hora tras el fracaso

BBVA se dispara en la bolsa estadounidense tras fracasar la opa sobre el Sabadell

El BBVA se impulsaba en torno a un 7% en la bolsa estadounidense después de conocerse que su opa sobre el Sabadell ha fracasado al obtener solo un 25,47% de aceptación de los derechos de voto de la entidad catalana. El BBVA, que ha llegado a subir un 9% en Wall Street, no cotiza directamente en el mercado estadounidense, sino que lo hace a través de los ADR (American Depositary Receipt), certificados negociables estadounidenses que representan la propiedad de acciones de una sociedad constituida fuera de EEUU. Generalmente, las acciones del comprador caen cuando se lanza la oferta y las de la empresa comprada suben, cerrándose aproximadamente la prima inicial. Sin embargo, el proceso se invierte si la OPA no sale adelante. Son estos certificados los que están subiendo más de un 7%, hasta intercambiarse a un precio de unos 19,5 dólares. En España, la cotización del banco ha cerrado este jueves en 15,72 euros. Desde XTB se indicaba, antes de conocerse el fracaso de la OPA, que en este escenario la revalorización de BBVA podría rondar entre el 5% y el 10% "incluso siendo conservadores", ya que la prima de la operación podría sumarse a sus acciones.