En Directo
Operación rechazada
Opa BBVA - Sabadell, en directo | Reacciones y última hora tras el fracaso
El Banc Sabadell ha resistido de forma clara al BBVA la oferta de compra (opa) más polémica de los últimos años. El grado de aceptación de la operación entre los accionistas de la entidad catalana se ha quedado en apenas el 25,33% del capital social y el 25,47% de los derechos de voto (el capital social menos la autocartera), con lo que la transacción decae.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para concentrar las últimas noticias y las reacciones.
El vicepresidente del Sabadell cree que el banco sale reforzado de la opa
El vicepresidente del Banc Sabadell, Pedro Fontana, ha considerado este jueves por la noche que la entidad catalana sale "reforzada" del intento de opa del BBVA, que hoy ha fracasado al conseguir coger el interés solo del 25% de los accionistas. En declaraciones en Catalunya Ràdio, Fontana ha añadido que la decisión de los accionistas del Sabadell demuestra que el proyecto en solitario de la entidad catalana "es muy bueno". También ha dicho que no sufría por si los directivos actuales perdían el control del Sabadell, sino por los trabajadores, los clientes y los accionistas. "Yo siempre he creído que la opa no era buena para la sociedad en general", ha dicho. Sobre el futuro de las acciones del Sabadell una vez ha fracasado el intento de compra del BBVA, Fontana ha dicho que los mercados son "inescrutables", pero ha reiterado que el proyecto de futuro de la entidad catalana en solitario "es muy bueno" y ha considerado que "no hay que sufrir" por el que puedan hacer los títulos a partir de mañana.
Alícia Romero destaca el resultado a favor de la banca de proximidad
La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha destacado el resultado "inequívoco" de la opa del BBVA en el Sabadell a favor de la entidad vallesana. "Los accionistas han elegido Banco Sabadell y han demostrado que poder elegir es su poder", ha dicho, haciendo referencia a la campaña que la entidad impulsó para rechazar la oferta. Según Romero, los accionistas "han escogido la banca de proximidad, arraigada en el país y sensible con las necesidades de las pymes, el nervio de nuestro tejido productivo".
Yolanda Díaz: "Que no siga adelante es una buena noticia para el país"
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Diaz, ha expresado su satisfacción con el desenlace de la opa con un mensaje en Bluesky: "Lo dijimos desde el principio: la OPA era una mala operación, con efectos negativos sobre el empleo, que agravaba la concentración bancaria, dificultaba la financiación de las pequeñas y medianas empresas y aumentaba la exclusión financiera. Que no siga adelante es una buena noticia para el país".
Sumar critica los altos costes de la opa lanzada por el BBVA
El portavoz de Economía de Sumar Carlos Martín Urriza ha valorado el rechado de la opa del BBVA por el Sabadell. En su opinión, "se evita una opa que los reguladores públicos nunca debieron permitir. Así se habría evitado debilitar al Sabadell con la venta del TSB y ahorrado millones malgastados en la operación. Pese a la CNMV, el BCE y el BdE, la competencia bancaria sigue viva", ha opinado en X.
Albiach (Comuns) cree que la fallida OPA evita que se agrave "aún más, la concentración bancaria"
La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha valorado positivamente este jueves el fracaso de la OPA del BBVA al Banco Sabadell porque, en su opinión, de haber prosperado "se hubiera agravado, aún más, la concentración bancaria". "Buena noticia que fracase la OPA del BBVA al Sabadell, que hubiera agravado, aún más, la concentración bancaria", ha dicho en un apunte en 'X' .
Pimec aplaude el fracaso de la OPA de BBVA: "Habría tenido consecuencias negativas"
Pimec ha aplaudido el fracaso de la oferta pública de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell ya que "habría tenido consecuencias negativas para la competencia bancaria, especialmente para las pymes", según afirma en un comunicado este jueves.
La posición del Gobierno ante la opa contribuyó a que no haya seguido adelante
La opa lanzada en mayo de 2024 por el BBVA al Banco Sabadell ha encontrado más obstáculos de los previstos durante todo el proceso, ya que a la rotunda negativa del banco catalán a la operación se ha sumado, entre otras, la frontal oposición del Gobierno, que impuso inéditas y durísimas condiciones en caso de éxito.
Foment celebra el fracaso de la OPA: "Catalunya necesita un polo financiero como el Sabadell"
Foment del Treball ha asegurado este jueves por la noche, tras fracasar la OPA de BBVA, que "Catalunya necesita un polo financiero como el Sabadell". "Foment del Treball valora muy positivamente que la OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell haya decaído", ha escrito en un apunte en la red 'X' recogido por Europa Press. "Catalunya necesita un polo financiero como el Sabadell y su pervivencia facilitará que vuelva a liderar la economía española", ha añadido la patronal catalana.
BBVA se dispara en la bolsa estadounidense tras fracasar la opa sobre el Sabadell
El BBVA se impulsaba en torno a un 7% en la bolsa estadounidense después de conocerse que su opa sobre el Sabadell ha fracasado al obtener solo un 25,47% de aceptación de los derechos de voto de la entidad catalana. El BBVA, que ha llegado a subir un 9% en Wall Street, no cotiza directamente en el mercado estadounidense, sino que lo hace a través de los ADR (American Depositary Receipt), certificados negociables estadounidenses que representan la propiedad de acciones de una sociedad constituida fuera de EEUU. Generalmente, las acciones del comprador caen cuando se lanza la oferta y las de la empresa comprada suben, cerrándose aproximadamente la prima inicial. Sin embargo, el proceso se invierte si la OPA no sale adelante. Son estos certificados los que están subiendo más de un 7%, hasta intercambiarse a un precio de unos 19,5 dólares. En España, la cotización del banco ha cerrado este jueves en 15,72 euros. Desde XTB se indicaba, antes de conocerse el fracaso de la OPA, que en este escenario la revalorización de BBVA podría rondar entre el 5% y el 10% "incluso siendo conservadores", ya que la prima de la operación podría sumarse a sus acciones.
Minoristas del Sabadell: El fracaso de la opa demuestra que el mercado necesita al banco
El presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Sabadell, Jordi Casas, ha señalado que el fracaso de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell demuestra que "el mercado financiero español" necesita a la entidad vallesana, especialmente centrada en los servicios a pymes. "Ha triunfado el sentido común", ha afirmado a EFE Casas tras conocerse que menos del 26 % del capital del Sabadell ha aceptado la oferta del banco que preside Carlos Torres. Solo un 2,8 % de los accionistas minoristas que también son clientes del banco catalán han ido al canje, un rechazo "masivo" que complicaba la operación, dado que cerca del 40 % del capital del Sabadell está formado por minoristas. El resultado de la opa "confirma el proyecto del banco", que es un plan "muy sólido, como se está demostrando desde hace cuatro años", ha señalado Casas.
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
- El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena