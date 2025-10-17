Cambio generacional
Luis Castillo, empresario, sobre los jóvenes: "Nuestros hijos vivirán peor que nosotros"
El representante de la Patronal Hotelera de Alicante ha expresado su opinión en 'laSexta Xplica' sobre las diferencias generacionales
La Seguridad Social lo confirma: pueden denegarte la jubilación completa, aunque tengas la edad legal
Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
Javier Fidalgo
La situación de los jóvenes españoles es una de las más críticas de Europa. Según los últimos datos de Eurostat, los Estados miembros con mayor porcentaje de desempleo juvenil fueron Estonia (25,4%), Suecia (23,9%) y España (23,1%).
En este contexto, Luis Castillo, representante de la Patronal Hotelera de Alicante, ha expresado su opinión en 'laSexta Xplica' sobre las diferencias generacionales. El empresario, nacido en 1967, asegura que vive "cañón trabajando 70 horas a la semana".
"Y mis hijos viven todavía más cañón que yo gracias a mis 70 horas semanales, mientras mis padres se compraron una casa con dos bases fundamentales, ahorro y mucho esfuerzo y trabajo", reflexionó Castillo.
"Lo que quiero decir es que no hay una batalla generacional sino una diferencia brutal", añadió. Además, el representante hostelero compartió un mensaje a la gente joven, que "tienen que asumir rápido la situación que se vive para superar y ser felices y no hay que dar lo bueno por hecho".
Por otra parte, cree que sucede la misma situación con la forma que tienen los jóvenes de acceder al ocio y al entretenimiento: "Para mí ir al cine era un privilegio y ahora vas gratis con el bono joven".
Durante la documentación del programa, Castillo se percató de que la mayoría de usuarios de Uber eran gente joven: "Preparaba los datos esta tarde y de 16 y 34 años es el 80% de los usuarios del Uber".
El sistema de pensiones es una de las mayores preocupaciones de la población española. En la actualidad, el gasto en estas prestaciones ha sufrido un nuevo aumento, y hay países como Dinamarca que han decidido ampliar la edad mínima de jubilación hasta los 70 años.
El empresario cerró su intervención en el programa con una reflexión: "Si tanto nos preocupa que vivimos mejor que nuestros padres, pero nuestros hijos vivirán peor que nosotros, no hacemos nada por solucionarlo, vamos a ponernos manos a la obra a solucionarlo".
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
- El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena