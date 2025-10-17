Impuestos
La gran 'mordida' de Hacienda al Premio Planeta: casi 450.000 euros para el fisco por el premio de Juan del Val
El IRPF devora el 43,34% del millón de euros: ¿por qué el Planeta tributa y otros premios literarios están exentos según la Ley del IRPF?
Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: "Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación"
El glamur de la gala del Premio Planeta, el galardón literario mejor pagado de España, se diluye al enfrentar la dura realidad fiscal. Juan del Val, el reciente ganador de la 74ª edición por su novela “Vera, una historia de amor”, percibirá menos de los 1 millón de euros anunciados para el premio. La Agencia Tributaria (Hacienda) estatal y la autonómica de Madrid se llevarán la impactante cifra de 433.417,60 euros del importe total, según cálculos de la plataforma fiscal TaxDown.
El montante que deberá desembolsar el escritor madrileño representa un 43,34% del premio en su próxima declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
¿Por qué el Planeta no está exento de impuestos?
La clave de la elevada tributación del Premio Planeta radica en la naturaleza de su convocatoria, que obliga a tributar como rendimiento del trabajo o, en algunos casos, de actividades económicas. A diferencia de otros reconocimientos, el Premio Planeta no está exento del pago de impuestos.
La Ley de IRPF, en su artículo 7.l), establece la posibilidad de exención para algunos premios literarios, artísticos o científicos considerados relevantes. Sin embargo, esta exención está supeditada a un requisito crucial: que el premio no implique la cesión o limitación de los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre la obra premiada.
- El Premio Planeta incumple esta condición. El galardón exige que el ganador ceda los derechos de explotación de su obra a la editorial (Grupo Planeta).
- Esta circunstancia lo diferencia de otros como los Premios “Princesa de Asturias”, que sí están exentos de impuestos.
El cálculo fiscal: un IRPF progresivo
La carga fiscal para Juan del Val se ve influenciada por tres factores determinantes: la cuantía del premio, sus ingresos anuales y la Comunidad Autónoma de residencia. Dado que el IRPF es un impuesto progresivo, se aplican diferentes porcentajes según los tramos de renta.
Para el residente fiscal en Madrid, como es el caso de Juan del Val:
- Se aplicará en torno a un 24,50% por la escala estatal del IRPF.
- Se sumará aproximadamente un 20,50% por la escala autonómica de la Comunidad de Madrid.
Es fundamental recordar que estos porcentajes máximos no se aplican sobre la totalidad del millón de euros. Los primeros tramos tributan a tipos inferiores: por ejemplo, a los primeros 12.450 euros de la escala estatal se les aplica un 9,5%, y solo a partir de 300.000 euros el importe tributa al 24,50%.
En definitiva, la cifra que perciben los ganadores de premios literarios en España siempre es bruta. Como reza el popular dicho fiscal, al igual que con la Lotería de Navidad, "Hacienda siempre gana".
