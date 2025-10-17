Reacciones a la OPA
Foment celebra la independencia del Sabadell y pide revisar la ley de opas: "los plazos actuales son excesivos"
Josep Sánchez Llibre felicita a los accionistas por “no vender duros a cuatro pesetas” y anima a reforzar el núcleo accionarial del banco para consolidarlo como la cuarta entidad financiera del Estado
Opa BBVA- Sabadell, en directo: comparecencia de Carlos Torres, reacciones al fracaso de la operación y última hora
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, celebró el desenlace de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, calificando la jornada como “un gran día de satisfacciones” y felicitando tanto a la entidad catalana como a sus accionistas por haber mantenido su independencia. “Queremos felicitar a los accionistas del Sabadell por no haber caído en la tentación de vender duros a cuatro pesetas”, señaló, subrayando que el banco podrá ahora “seguir contribuyendo al crecimiento económico y liderar la economía española”, uno de los grandes retos que, a su juicio, afronta el país.
Desde la patronal catalana se anima además a reforzar el núcleo estable de la entidad, “fomentando que muchos clientes que hoy no son accionistas se conviertan en accionistas”, con el objetivo de consolidar al Sabadell como la cuarta entidad financiera del Estado y protegerlo de posibles opas futuras. Sánchez Llibre reconoció que el resultado “no ha sorprendido” a Foment, que confiaba en “la integridad y fidelidad” de los accionistas del banco, respaldados por una historia de 150 años y por el peso de la banca catalana en el tejido económico.
El dirigente empresarial aprovechó también para pedir al Gobierno una revisión de la ley de opas, al considerar que los plazos actuales son excesivos y generan ineficiencias. “La experiencia de estos 18 meses demuestra que ambas entidades han perdido consistencia en sus equipos directivos”, apuntó, reclamando acortar los tiempos para evitar situaciones de incertidumbre prolongada en el futuro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
- El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena