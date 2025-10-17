Ahorrar para comprar un piso: las parejas jóvenes necesitan casi diez años de sueldo solo para la entrada

Ahorrar para comprar una vivienda en España se ha convertido en una carrera de fondo. Según un estudio elaborado por la plataforma de ahorro y finanzas Roams, una pareja joven que vive de alquiler necesitaría casi diez años de ahorro para reunir la entrada necesaria de una hipoteca al 80%. En algunas provincias, directamente, "no es viable" alcanzar el ahorro necesario con los ingresos actuales.

El informe, que analiza el esfuerzo de las parejas en función de su lugar de residencia y su situación habitacional, revela una España partida en dos. Mientras en Barcelona, Baleares o Málaga comprar un piso resulta "fuera del alcance de la mayoría", en Palencia, Guadalajara o Lleida los plazos se reducen a unos tres años de ahorro.

Vivir con los padres, la única vía realista

La diferencia entre quienes viven de alquiler y quienes residen con sus padres es abismal. En este último caso, una pareja podría reunir el dinero necesario para una hipoteca en menos de dos años. En provincias más asequibles como Zamora, Palencia o Lleida, incluso en año y medio podrían estar en disposición de comprar, frente a los más de tres años y medio que se requieren en Madrid o los cuatro años de Baleares.

De media, una pareja joven que no asume gastos de vivienda podría reunir la entrada necesaria para una hipoteca al 80% en casi dos años Pablo Vega — Experto financiero de Roams

Pablo Vega, experto financiero de Roams, saca a la luz una tendencia que confirman los datos del Banco de España o Idealista, que en el tercer trimestre de 2023 situaron el esfuerzo financiero en un 39,2% del salario bruto de los hogares, en máximos desde 2011.

Aval ICO: ayuda o trampa

El nuevo aval del ICO, desconocido por el 70% de los españoles y que permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, parece aliviar el problema… pero solo en apariencia. Aunque elimina la necesidad de contar con el 20% de entrada, supone cuotas entre un 15% y un 20% más altas y un mayor pago de intereses a largo plazo. En la práctica, quienes viven de alquiler aún necesitarían más de tres años y medio para cubrir los gastos iniciales (impuestos, notaría o gestoría).

Inflación y desigualdad territorial agravan la brecha

La inflación persistente, en torno al 3% anual, erosiona aún más la capacidad de ahorro: puede retrasar hasta un año el acceso a la vivienda. Y las diferencias territoriales son extremas: en Santa Cruz de Tenerife, una pareja necesitaría más de 30 años para comprar si vive de alquiler, frente a los tres años de Soria o Ciudad Real.

Una clienta consulta un asunto relacionado con el estado de su hipoteca en una sucursal bancaria. / DAVID AYUSO DUPÈRIER - ARCHIVO

En un contexto en el que los precios de la vivienda han subido un 12,7% interanual, según el INE, el sueño de tener casa propia se aleja cada vez más para los jóvenes españoles. La paradoja es clara: solo quien no paga alquiler puede ahorrar para dejar de alquilar.