Catalunya lanza un fondo público de 285 millones para financiar la llegada de la ciencia y la tecnología al mercado

Los proyectos de ciencia y tecnología catalana que aspiren a convertirse en empresa acaban de ganar 285 millones de euros a su disposición. Es el dinero que pone a circular el Institut Català de Finances (ICF), que ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un nuevo "fondo paraguas" de capital riesgo dividido en cuatro paquetes que suman, en total, esta cantidad. Son vehículos destinados específicamente a proyectos de salud y a tecnologías avanzadas en fases iniciales, pero también a 'startups' ya constituidas que necesitan mayores volúmenes de capital para conseguir crecer aquí.

Han llamado al instrumento 'fondo Catalunya Lidera', en referencia al plan global lanzado a principios de año por el president de la Generalitat, Salvador Illa, cuyo objetivo es conseguir que esta autonomía vuelva a ser locomotora de España. Para lograrlo, este Govern está convencido de que la capitalización de toda la innovación que ya ocurre dentro de estas fronteras es clave, algo que necesita de mayor inversión. Tanto pública (y por eso esta inyección), como privada (y también, por eso, esta inyección: está demostrado que la inversión pública suele arrastrar a los inversores profesionales).

Así lo ha planteado, por lo menos, la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, quien ha presentado en la sede del ICF, la banca pública catalana, las líneas maestras de este nuevo fondo de capital riesgo. Este paquete de 285 millones de euros, por cierto, eleva a 645 millones de euros el dinero que esta entidad destina a las empresas en forma de capital riesgo, pues los instrumentes ya en funcionamiento equivalen a 360 millones de euros.

Los cuatro brazos del fondo

El nuevo "fondo paraguas" tiene cuatro varillas. La primera, un vehículo de 60 millones de euros llamado 'Lidera Transferència en Salut' pensado para aquellos proyectos de investigación en salud y ciencias de la vida salidos de las universidades o los centros de investigación que necesiten dinero especialmente para desarrollar su tecnología.

La segunda es la renovación del fondo FITA (Fons d'Inversió en Tecnologia Avançada) que puso a rodar el antiguo Govern de la Generalitat. Siguen siendo 55 millones de euros que aportan entre la Generalitat (30 millones), el Fondo Europeo de Inversiones (15 millones) y algunos inversores privados (10 millones), pero que ahora se identificará con el nombre 'Lidera Tecnologies Avançades'. En este caso, el foco es financiar lo que se conoce como "transferencia tecnológica" (la conversión de un proyecto de investigación tecnológico en un invento o empresa como tal) y la protección de estas innovaciones en forma de patente.

Hay un tercer paquete, aun por definir, que se financiará entre el ICF, fondos directos de la Generalitat y el Ajuntament de Barcelona. Sí se sabe que sumará un total de 70 millones de euros, que se llamará 'Lidera Conversió Impacte i Innovació' y que el epicentro siguen siendo los ámbitos 'deeptech' (el desarrollo de tecnología de última generación) y la economía circular.

Empresas en crecimiento

Por último, este paraguas responde a una de las grandes demandas del sector. Son muchos los emprendedores, inversores privados y asociaciones involucradas en el fomento del emprendimiento en Catalunya que reivindican que lo más urgente, ahora mismo, es disponer de fórmulas para que no solo se creen 'startups' en Catalunya, sino que también puedan crecer aquí y convertirse en grandes tecnológicas de referencia.

Lo más habitual en este sector es que un proyecto de este tipo encuentre de forma relativamente fácil dinero para financiar sus primeros pasos (suelen ser rondas más pequeñas), pero que una vez necesita hacer pruebas mucho más costosas como ensayos clínicos, tenga que acudir a fondos extranjeros o incluso a su venta a socios de fuera.

De ahí que este nuevo fondo público haya reservado 100 millones de euros a "empresas maduras y con una elevada facturación". El objetivo, dicho por sus impulsores, es "preservar el arraigo de las empresas catalanas y de sus centros de decisión en el país". Este 'Lidera Grandes Empresas', antes llamado 'Fons Arrels', está financiado entre la Generalitat y el ICF a partes iguales.