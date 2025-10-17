Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, invitado del #afterwork de EL PERIÓDICO

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, será el próximo invitado del ciclo de diálogos #afterwork que EL PERIÓDICO organiza para su comunidad de lectores. La cita será el lunes 20 de octubre a las 19.00 horas en el Recinte Modernista de Sant Pau (Sant Antoni Maria Claret, 167), en Barcelona, donde Nadal conversará con el director del diario y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, Albert Sáez, y responderá a las preguntas de los asistentes en un momento políticamente intenso y muy marcado por la actualidad económica.

Alberto Nadal (Madrid, 1970) es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales y técnico comercial del Estado. Se unió al Comité de Dirección del PP el pasado mes de septiembre tras cerrar su etapa en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Estados Unidos. Ejerció de secretario de Estado de Energía (2011-2016) y de Presupuestos y Gastos (2016-2018) en los gobiernos de Mariano Rajoy y es actualmente el referente económico del PP y una incorporación clave de Feijóo para una hipotética llegada a la Moncloa. Europeísta y defensor de la no injerencia del Estado en el capital de empresas privadas, Nadal tiene como objetivos prioritarios abordar agricultura, empleo y energía.

De estos y otros temas trataremos en el Afterwork. Si desea asistir, puede confirmar la asistencia rellenando el siguiente formulario. El aforo es limitado.