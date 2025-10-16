Banca
Carlos Torres (BBVA): "La operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado"
El presidente del BBVA reconoce la derrota en la opa por el Sabadell y acelera la retribución de dividendos a sus accionistas
El presidente del BBVA, Carlos Torres, en un comunicado afirmó que "la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado el resultado de la oferta de BBVA a los accionistas de Banco Sabadell. Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado". El máximo ejecutivo del banco de origen vasco, por tanto, asume la derrota en la opa al Sabadell y anuncia que acelera la retribución de dividendos a sus accionistas. Torres, en concreto, ha anunciado:
- El 31 de octubre, iniciamos la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros.
- El 7 de noviembre, pagamos el mayor dividendo a cuenta de nuestra historia, de 32 céntimos de euro por acción, por un total de 1.800 millones de euros.
- Y, tan pronto recibamos la aprobación del Banco Central Europeo, pondremos en marcha un significativo programa adicional de recompra de acciones.
Por suparte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una rápida reacción tras conocerse la victoria del Sabadell en la OPA sobre BBVA, muestra su "total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, que es a quienes les correspondía valorar la operación". El ministro aprovecha para destacar "la impecable actuación de todos los supervisores y autoridades involucradas en el proceso: Banco de España, CNMC y CNMV".
