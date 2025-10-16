Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Banca

Carlos Torres (BBVA): "La operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado"

El presidente del BBVA reconoce la derrota en la opa por el Sabadell y acelera la retribución de dividendos a sus accionistas

Carlos Torres, presidente de BBVA, en un vídeo analizando la opa fracasa del Banco Sabadell

Carlos Torres, presidente de BBVA, en un vídeo analizando la opa fracasa del Banco Sabadell

Juan Carlos Lozano

Juan Carlos Lozano

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del BBVA, Carlos Torres, en un comunicado afirmó que "la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado el resultado de la oferta de BBVA a los accionistas de Banco Sabadell. Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado". El máximo ejecutivo del banco de origen vasco, por tanto, asume la derrota en la opa al Sabadell y anuncia que acelera la retribución de dividendos a sus accionistas. Torres, en concreto, ha anunciado:

- El 31 de octubre, iniciamos la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros.

- El 7 de noviembre, pagamos el mayor dividendo a cuenta de nuestra historia, de 32 céntimos de euro por acción, por un total de 1.800 millones de euros.

- Y, tan pronto recibamos la aprobación del Banco Central Europeo, pondremos en marcha un significativo programa adicional de recompra de acciones.

Por suparte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una rápida reacción tras conocerse la victoria del Sabadell en la OPA sobre BBVA, muestra su "total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, que es a quienes les correspondía valorar la operación". El ministro aprovecha para destacar "la impecable actuación de todos los supervisores y autoridades involucradas en el proceso: Banco de España, CNMC y CNMV".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
  2. El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
  3. Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
  4. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  5. ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
  6. Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
  7. La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
  8. El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena

Carlos Torres (BBVA): "La operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado"

Carlos Torres (BBVA): "La operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado"

El Sabadell triunfa sobre el BBVA: la opa decae tras quedarse en el 25,47% de aceptación

El Sabadell triunfa sobre el BBVA: la opa decae tras quedarse en el 25,47% de aceptación

Al minuto | Illa celebra el rechazo de la opa del BBVA por el Sabadell: "Por un sistema bancario adaptado a la realidad de Catalunya"

Al minuto | Illa celebra el rechazo de la opa del BBVA por el Sabadell: "Por un sistema bancario adaptado a la realidad de Catalunya"

Carlos Torres, presidente de BBVA, en un vídeo analizando la opa fracasa del Banco Sabadell

Carlos Torres, presidente de BBVA, en un vídeo analizando la opa fracasa del Banco Sabadell

Uruguay es el primer país de América Latina en regular por ley la eutanasia

Uruguay es el primer país de América Latina en regular por ley la eutanasia

Silvia Morales, psicóloga: "Procrastinar no es una mala gestión del tiempo, sino una mala gestión emocional"

Silvia Morales, psicóloga: "Procrastinar no es una mala gestión del tiempo, sino una mala gestión emocional"

El horóscopo de mañana, viernes 17 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, viernes 17 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Ikea eleva un 2,8% las ventas en España, hasta los 1.986 millones, con el 27% en el canal online

Ikea eleva un 2,8% las ventas en España, hasta los 1.986 millones, con el 27% en el canal online