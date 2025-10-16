Profesiones sanitarias con futuro y buen sueldo: ¿te atreves a dar el salto?

En el panorama laboral sanitario de hoy, ejercer como odontólogo, fisioterapeuta o veterinario representa mucho más que una vocación: es una apuesta estratégica por profesiones con alta demanda, condiciones económicas competitivas y un futuro profesional sólido. Estos perfiles no solo suelen superar salarios medios comparados con otros sectores, sino que también disfrutan de elevado nivel de empleabilidad, estabilidad en el mercado y posibilidad de especialización continua. Además, las oportunidades abarcan desde la atención privada hasta el ámbito público o proyectos propios, lo que permite combinar autonomía profesional con un impacto positivo en la salud de personas o animales.

Odontólogos/as

Si tienes pasión por el ámbito sanitario y estás buscando una oportunidad estable en un entorno de trabajo excepcional, LHH, en colaboración con una compañía líder en servicios odontológicos a nivel nacional, está buscando Odontólogos/as en todas las especialidades. Ubicadas en Barcelona, estas vacantes permiten una incorporación inmediata en un ambiente profesional y moderno.

La oferta destaca por proponer la oportunidad de trabajar en equipos consolidados y multidisciplinares, utilizando tecnología avanzada y recibiendo formación continua. Las condiciones son competitivas y negociables según experiencia y dedicación.

Para más detalles, visita la Oferta de Odontólogos/as en Barcelona.

Higienista Bucodental

El Institut d'Odontologia Maxil·lofacial Avançada, ubicado en la Clínica Sant Josep de Manresa, está en la búsqueda de higienistas dentales con motivación y capacidad para trabajar en equipo dentro de un entorno multidisciplinario. Este puesto ofrece la oportunidad de trabajar directamente con médicos, apoyando en tratamientos y promoviendo la salud oral.

Buscan candidatos con al menos tres años de experiencia en una clínica dental y que dominen tanto el catalán como el castellano. Se valorará el conocimiento en tratamientos periodontales y experiencia en soporte de cirugía oral e implantología.

Para más información, consulta la Oferta de Higienista Bucodental en Manresa.

Docente Medicina

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) está en la búsqueda de un profesional para impartir docencia en el Grado de Medicina, en su campus de Villanueva de la Cañada, Madrid. Esta prestigiosa institución destaca por su enfoque transformador y compromiso con el desarrollo sostenible y la excelencia académica.

Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa, con opciones de retribución flexible y un generoso plan de formación para apoyar el crecimiento tanto personal como profesional. Es una oportunidad única para aquellos que buscan hacer una diferencia significativa en el ámbito de la educación superior.

Más información en la Oferta de Docente a Tiempo Completo de Medicina en Madrid.

Higienista dental

En Elche, la clínica AN Dental busca agregar a su equipo un higienista dental con experiencia, interesado en trabajar en una clínica de referencia con más de 25.000 pacientes. La oferta laboral incluye un contrato estable, jornada completa y la incorporación inmediata en un ambiente de trabajo profesional y consolidado.

AN Dental busca profesionales con al menos un año de experiencia en clínica dental y que posean un trato amable y empático con el paciente.

Para detalles adicionales, visita la Oferta de Higienista en Elche.

Asesor/a Comercial - Sector Odontología

Grupo Crit está en busca de un asesor comercial proactivo y comprometido para una empresa en expansión en el sector dental ubicada en Sant Boi de Llobregat. El puesto requiere la gestión de pedidos y atención a clientes en el sector odontológico. Se ofrece un contrato temporal por sustitución de maternidad con posibilidad de permanencia.

Los atributos necesarios incluyen una actitud proactiva, experiencia previa en atención al cliente y dominio tanto del castellano como del catalán.

Para más detalles, consulta la Oferta de Asesor/a Comercial en Sant Boi de Llobregat.

Veterinario/a

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) también está buscando incorporar un veterinario/a en su Hospital Clínico Veterinario en Villanueva de la Cañada, Madrid. Esta posición a jornada completa se centra en atención de urgencias y cuidados intensivos para pequeños animales, en una comunidad académica en crecimiento.

La oferta incluye un contrato indefinido y atractivos beneficios que aseguran estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional continuo.

Para más información, revisa la Oferta de Veterinario/a en Madrid.

Auxiliar Técnico/a Veterinario/a

En el mismo hospital de la **Universidad Alfonso X el Sabio**, se abre una vacante para un Auxiliar Técnico Veterinario que apoye técnicamente en el cuidado clínico de animales. Ofrecen un robusto paquete de beneficios que incluye un contrato indefinido y retribución flexible.

La función principal es el apoyo al veterinario en la atención clínica, asegurando el bienestar animal y una atención profesional.

Puedes ver más detalles en la Oferta de Auxiliar Técnico/a Veterinario/a en Madrid.

Docentes FP Odontología - Centro Valencia

XTART, parte del ecosistema del Grupo UAX, está buscando profesionales en odontología para impartir docencia en ciclos de Grado Superior de Higiene Bucodental en Valencia. Ofrecen un contrato indefinido y jornada parcial, en un ambiente colaborativo y con oportunidades de crecimiento continuo.

Los aspirantes deben tener experiencia en docencia y titulación en odontología.

Para aplicar, dirigirse a la Oferta de Docentes FP Odontología en Valencia.

Higienista dental

Caser Servicios, parte del Grupo Helvetia, está contratando un higienista para su clínica dental en Torrejón de Ardoz. La oferta incluye un contrato temporal y jornada parcial, ofreciendo un salario competitivo y oportunidades de desarrollo interno. Los candidatos deben tener una formación de grado superior en Higiene Bucodental.

La empresa garantiza la igualdad de oportunidades, enfocándose en el bienestar del personal y los clientes.

Para más información, visita la Oferta de Higienista en Torrejón de Ardoz.

Fisioterapeuta - HM Torrelodones (Madrid)

El Hospital HM Torrelodones busca un fisioterapeuta para un contrato de turnos de tarde, en su establecimiento en Madrid. Es una excelente oportunidad para profesionales de fisioterapia con formación específica y que estén colegiados.

Si estás interesado en ser parte de una red hospitalaria reconocida por su atención médica de calidad, consulta la Oferta de Fisioterapeuta en Madrid.

En resumidas cuentas, estas ofertas representan valiosas oportunidades laborales en sectores en alza, ofreciendo tanto estabilidad como crecimiento profesional en entornos muy colaborativos y dinámicos. Las diversas ubicaciones y modalidades de empleo hacen que cualquier profesional cualificado encuentre una opción que se adapte a sus aspiraciones y circunstancias personales.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.