Esta son las mejores opciones para comprar una casa sin tener ahorros 

Hoy en día a muchos les supone una gran dificultad acceder a la vivienda en España. Pero lo que cada vez menos personas hacen es comprar una vivienda, ya sea por los altos precios del mercado o por la baja calidad de algunos alojamientos. Es por ello que cada vez más creadores de contenido financiero, como dr.finanzass, nos enseñan cómo encontrar las mejores opciones a la hora de comprar una casa, en este caso, sin tener unos ahorros previos.

Las cuatro claves según el experto

El tiktoker nos señala las 4 mejores formas para poder optar a la compra de vivienda sin ahorros:

Conseguir que alguien te avale . Mediante este recurso, uno podrá conseguir más del 80% de financiación.

. Mediante este recurso, uno podrá conseguir más del 80% de financiación. Encontrar una vivienda de alquiler con opción a compra . De esta forma, el dinero que se va pagando mes a mes se irá restando del valor total de la compra.

. De esta forma, el dinero que se va pagando mes a mes se irá restando del valor total de la compra. Comprar la casa a un banco . Estos suelen tener precios más bajos que la media del mercado.

. Estos suelen tener precios más bajos que la media del mercado. Contar con un profesional independiente. Así, podrás recibir una ayuda en tu búsqueda del mejor trato hipotecario del mercado, valorando todas las opciones y sabiendo quién ofrece una mejor financiación.

Por regla general, los bancos no ofrecen ningún tipo de préstamo bancario a personas sin ahorros. Sin embargo, siempre puedes intentar obtener estas hipotecas si cumples unos requisitos mínimos de solvencia y estabilidad laboral. La cuestión principal se centra en establecer las garantías que te solicite la entidad, así como negociar los aspectos más importantes a la hora de solicitar una hipoteca, como los tipos de interés.

Además, como última alternativa a la hora de comprar un piso sin ahorros también encontramos la opción de la 'doble garantía'. Este método consiste en avalar un préstamo hipotecario con dos inmuebles en lugar de uno. Esta suele ser una opción apoyada por las entidades bancarias, ya que se estaría reduciendo el riesgo para el banco y facilitando la obtención de una hipoteca por un importe mayor o condiciones más favorables.

Frente a un mercado de la vivienda cada vez más al alza en sus tipos de interés e hipotecas, quienes sueñan con comprarse una casa o un piso deciden buscar todas las opciones que se le presentan.