NOMBRAMIENTOS

Roberto Cruz aterriza en Samaipata para integrar la inteligencia artificial en la cartera del fondo

Con más de 30 años de trayectoria en entornos corporativos y startups, el directivo ha ocupado cargos de responsabilidad en empresas como IBM, Grupo Villar Mir o Havas Group

El directivo Roberto Cruz

El directivo Roberto Cruz / Imagen cedida

Celia López

Celia López

Madrid
El directivo Roberto Cruz se incorpora como nuevo operating partner con el objetivo de integrar la inteligencia artificial en el fondo, según ha informado la compañía mediante una nota. Con más de 30 años de trayectoria en entornos corporativos y startups, Cruz ha ocupado cargos de responsabilidad en empresas como IBM, Grupo Villar Mir o Havas Group, así como en scaleups como IDOVEN, Ontruck y TietAI. A lo largo de su carrera profesional se ha centrado en ayudar a compañías a escalar desde la fase de concepto hasta el producto, combinando la profundidad técnica, la visión de producto y el enfoque fundacional.

La figura del Operating Partner es clave en el modelo de apoyo operativo del fondo de venture capital Samaipata. Los fundadores de las compañías del portfolio tienen acceso a una red exclusiva de expertos con experiencia en empresas como Google, N26, Airbnb, Spotify o Dropbox, que les asesoran en áreas como internacionalización, ventas, talento o, en el caso de Roberto, tecnología e inteligencia artificial.

"Estamos siendo testigos de un cambio de plataforma sin precedentes, impulsado por los avances en inteligencia artificial. Está naciendo una nueva generación de startups: más rápidas, más eficientes y más ambiciosas. Contar con Roberto Cruz en este contexto nos permite acompañar a nuestras participadas en un momento clave para construir ventajas competitivas a través de la tecnología" ha comentado Alberto Cuevas, socio de Samaipata.

Además del asesoramiento individual a los fundadores, Roberto Cruz participa en varias iniciativas dentro de Samaipata que buscan maximizar el impacto colectivo de la inteligencia artificial en el conjunto del portfolio. Forma parte de una comunidad interna de aprendizaje en la que las compañías comparten avances, retos y buenas prácticas en la integración de la IA en sus productos y procesos de forma diaria. Asimismo, es el autor de una newsletter que ofrece un análisis curado de los desarrollos más relevantes del ecosistema IA con el objetivo de mantener a las participadas a la vanguardia.

"En un momento en el que la inteligencia artificial está redefiniendo la forma de construir compañías, me ilusiona poder contribuir desde Samaipata a que los fundadores tomen mejores decisiones tecnológicas desde el principio. Mi objetivo es ayudarles a traducir el potencial técnico de la IA en valor de negocio real y sostenible”, afirma Roberto Cruz.

