Nuevas oposiciones publicadas en el BOE: más de 1.000 plazas para ser funcionario

El Boletín Oficial del Estado (BOE) acoge recientemente dos convocatorias de gran alcance que suman más de mil plazas para acceso público: 900 plazas para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y 123 plazas de Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera para personal laboral fijo. Estas ofertas forman parte de la oferta de empleo público 2025 aprobada mediante el Real Decreto 651/2025.

Prisiones: 900 plazas para el cuerpo de Ayudantes

El Ministerio del Interior ha especificado que la convocatoria para el cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias cuenta con 900 plazas de acceso libre.

Estas plazas se enmarcan dentro de la OEP 2025, que busca reforzar cuerpos estatales atendiendo planes de estabilización y renovación de efectivos públicos. Para quienes sigan de cerca este proceso, las bases del proceso selectivo serán publicadas en la web del Ministerio del Interior y también en los portales oficiales correspondientes.

Conducción: 123 plazas de personal laboral fijo

Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda se ha convocado un proceso para cubrir 123 plazas de Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, todas en acceso libre.

Un grupo de transportistas en una carretera. / ARCHIVO

La convocatoria exige como titulación mínima Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, otro título equivalente de FP grado medio, o en su defecto Bachillerato.

Además, las bases de esta convocatoria se harán públicas en la web del Ministerio de Hacienda y en el portal de la Administración General del Estado.

Qué deben saber los aspirantes

Los procesos serán electrónicos: la presentación de instancias será por medios telemáticos a través de los portales oficiales.

la presentación de instancias será por medios telemáticos a través de los portales oficiales. Las convocatorias especifican plazos definidos para presentación de solicitudes, cuya cuenta comenzará automáticamente tras su publicación en el BOE. Las bases de las oposiciones incorporan requisitos de edad, aptitud médica, competencia funcional, temarios, pruebas escritas y criterios de méritos, entre otros aspectos normativos.

Dado que estas plazas forman parte de la OEP 2025 y obedecen a la planificación pública de personal estatal, se espera que ambas convocatorias sean definitivas y estables para miles de aspirantes.

En un contexto de creciente interés por el empleo público, estas nuevas oposiciones suponen una oportunidad destacada para quienes buscan estabilidad laboral dentro de la Administración del Estado. Tanto en el ámbito penitenciario como en el de la conducción profesional, el Gobierno refuerza así su apuesta por la renovación generacional y la profesionalización del sector público.

Los aspirantes ya pueden consultar las bases completas en los portales oficiales del BOE, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, donde se detallan todos los requisitos, plazos y procedimientos de inscripción. Con más de mil plazas disponibles, la carrera hacia un puesto fijo en la Administración ha vuelto a abrirse.