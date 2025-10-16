El empresario José Elías lo tiene claro: "Cuando alguien de mi equipo decide convertirse en competencia, no me enfado; al contrario"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El empresario catalán José Elías pasó de la banca rota a ocupar una página en la revista Forbes de las grandes fortunas de España. La creación de la energética Audax Renovables y, más tarde, la adquisición de La Sirena fueron los dos grandes movimientos empresariales que llevaron a este badalonés de 49 años a forjarse un nombre dentro del mundo de los negocios.

Alabado por uno y criticado por otros, si algo no se le puede reprochar a Elías es falta de personalidad y ambición. A diario, el multimillonario comparte a través de redes sociales interesantes reflexiones que van más allá de las finanzas. Si bien cuenta con un canal de YouTube en el que sube periódicamente pódcast, entrevistas y otros formatos, esta vez Elías ha elegido la red social X (antes Twitter) para ahondar en un tema tan controvertido como habitual: los socios que se convierten en competidores. "Cuando alguien de mi equipo decide emprender y convertirse en competencia… No me enfado. Al contrario", introduce.

Un mensaje implícito

"Sé que suena raro, pero cuando ocurre esto, me alegro de verdad", insiste Elías, que deja claro que estos cambios llevan implícito un mensaje positivo. "Para mí significa que algo hemos hecho bien: hemos transmitido conocimiento, hemos inspirado y hemos validado que el mercado existe", prosigue.

Es por esta razón que el badalonés no se siente "traicionado" cuando alguien de su equipo decide emprender.

"En la batalla nos encontraremos"

Eso sí, de la misma forma que Elías afronta estas situaciones con deportividad –"que monten su proyecto, que crezcan", manifiesta–, también mantiene intacta su mentalidad: "En la batalla nos encontraremos", concluye a la vez que aboga por una competición con "respeto y deportividad", dos factores que siempre benefician a ambas partes.

