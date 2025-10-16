Grifols aumenta su capacidad de producción en Estados Unidos con una nueva planta en San Diego

Grifols gana músculo y capacidad de producción en Estados Unidos. La autoridad reguladora del sector en el país (la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense) ha autorizado a la multinacional de hemoderivados a fabricar dos nuevos productos en una nueva planta en San Diego, California, lo que oficializa la puesta en marcha de la instalación. Se trata de una fábrica de casi 6.800 metros cuadrados que hace a esta compañía catalana prácticamente duplicar el tamaño del campus que ya tenía en esta ciudad. Todo, con el objetivo de "estar más cerca de los donantes y pacientes estadounidenses" y "responder a las crecientes necesidades" de la medicina transfusional, pero también de evitarse sustos en el suministro.

En concreto, la compañía ha empezado a producir en este centro tarjetas DG Gel y reactivos de hematíes (glóbulos rojos). Lo primero es una tecnología que se utiliza en las pruebas de tipado sanguíneo para garantizar la compatibilidad previa a la transfusión entre donantes y pacientes. Esto será clave en un mercado en el que cada año se transfunden, según un comunicado de la propia empresa, cerca de 16 millones de componentes sanguíneos. "Se trata de un mercado altamente especializado que se espera que crezca un 6,9% hasta alcanzar los 1.200 millones de dólares [1.000 millones de euros aproximadamente], en 2030", se explica en este texto.

Lo segundo, los reactivos de glóbulos rojos, se utiliza en estas tarjetas DG Gel para determinar el grupo sanguíneo de la muestra o la presencia de anticuerpos inesperados, así como proporcionar seguridad transfusional en las pruebas de compatibilidad.

Ambas cosas las producía Grifols ya desde Parets del Vallès, Düdingen (Suiza) y Melbourne (Australia). Empezar a fabricarlas en la planta de San Diego es un paso "importante" de cara a estar más cerca de donantes y pacientes y estar más preparado para atender a un sector en auge, apunta el presidente de Grifols Diagnostic, Antonio Martínez. Sin ir más lejos, los ingresos de esta unidad de negocio han crecido cerca de un 3% a nivel global en la primera mitad de 2025, pero lo han hecho en torno a un 15% solo en Norteamérica.

Así que la operación supone, además, reforzar su capacidad de producción en un mercado central para la empresa. Hasta ahora, en este campus se fabricaban reactivos para otro sistema llamado Procleix Panther. Esta diversificación, tanto de producto como geográfica, "permite atender rápidamente las necesidades cambiantes de los clientes en todo el mundo, así como cubrir posibles contingencias en la cadena de suministro", razona la compañía en el documento.

La presencia de Grifols en EEUU

"Estados Unidos sigue siendo el principal mercado para nuestro negocio de diagnóstico y, por lo tanto, es crucial que ampliemos y diversifiquemos nuestras operaciones en este país", amplía Martínez. "Nuestro campus de San Diego es hoy uno de los centros más importantes de medicina transfusional en el mundo y uno de los pocos dedicados exclusivamente a este campo", añade.

La nueva planta, la que incrementa este campus en San Diego, tiene 6.800 metros cuadrados y cuenta, siempre según Grifols, con "tecnologías de producción altamente automatizadas, un laboratorio de control de calidad de última generación, un almacén y oficinas". En total, el campus cuenta con una superficie de 18.200 metros cuadrados y una plantilla de más de 230 personas.

Grifols tiene cinco centros de producción en Estados Unidos. Este de San Diego y otro en Emeryville están dedicados al negocio de diagnóstico, pero además cuentan también con otras dos fábricas en Los Ángeles y Vista (las cuatro están en California) y con una de las mayores instalaciones de fraccionamiento de plasma del mundo en Clayton, Carolina del Norte.