El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: puedes faltar dos horas al trabajo sin perder salario en estos casos
La ley permite al trabajador ausentarse de su puesto de trabajo si cumple unos requisitos
Luis Alloza
El Estatuto de los Trabajadores recoge numerosos derechos que protegen a los empleados frente a posibles abusos o incertidumbres en el ámbito laboral. Entre ellos, uno de los menos conocidos es el que permite ausentarse del puesto de trabajo durante un tiempo determinado sin que ello suponga una pérdida de salario. Concretamente, el artículo 53.2 establece un supuesto muy concreto en el que el trabajador puede faltar hasta dos horas sin penalización.
Esta situación está vinculada a los despidos objetivos, es decir, aquellos en los que la empresa justifica la extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En estas circunstancias, la ley reconoce que el trabajador tiene derecho a un margen de tiempo para realizar gestiones relacionadas con su futuro laboral sin que ello afecte a su salario.
¿Cuándo se aplica este derecho?
En concreto, el artículo 53.2 establece que, una vez comunicado el despido, el trabajador tiene derecho a seis horas semanales de permiso retribuido para acudir a entrevistas, cursos de formación o gestiones relacionadas con la búsqueda de empleo. Además la norma aclara que estas horas se puede fraccionar en jornadas más pequeñas según las necesidades. De ahí surge la posibilidad de faltar, por ejemplo, dos horas en un día concreto para acudir a una entrevista o realizar trámites administrativos.
Este permiso no solo evita la pérdida de salario, sino que también pretende facilitar la transición laboral. La ley reconoce que una persona despedida necesita tiempo para reincorporarse al mercado de trabajo y que no debería verse perjudicada económicamente por tener que acudir a entrevistas o procesos de selección.
Condiciones para disfrutar del permiso
Eso sí, no se trata de un derecho absoluto. Para disfrutar de estas horas, el trabajador debe preavisar a la empresa y justificar la ausencia mediante documentación que lo respalde, como una cita de orientación laboral o una prueba de selección. De lo contrario, la empresa podría considerar la falta como injustificada.
De este modo, el artículo 53.2 refleja garantiza un equilibrio justo entre los intereses del empleador y del trabajador. Por un lado, la compañía mantiene cierta sobre la jornada de sus trabajadores bajo el requisito de aviso previo, mientras que por otro, el empleado dispone de un tiempo esencial para reorientar su carrera sin perder ingresos.
Este derecho cobra especial relevancia en sectores donde las entrevistas, pruebas de selección o gestiones administrativas suelen coincidir con el horario laboral. Sin estas horas retribuidas, muchos trabajadores despedidos se verían obligados a perder parte de su salario en un momento ya de por sí delicado.
Conclusiones
En resumen, el Estatuto de los Trabajadores permite que los trabajadores puedan ausentarse hasta dos horas al día (dentro del límite de seis semanales) sin perder salario tras un despido objetivo. Una medida legal pensada para proteger al trabajador, facilitar la transición laboral y garantizar que nadie pierda ingresos mientras busca nuevas oportunidades.
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
- El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena