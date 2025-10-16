Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación rechazada

DIRECTO | El Sabadell triunfa ante la opa del BBVA

Archivo - El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (d), y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (i), durante la ceremonia de toma de posesión del nuevo gobernador del Banco de España, en el Banco de España, a 24 de septiembre de 2024, en Madrid (

Archivo - El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (d), y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (i), durante la ceremonia de toma de posesión del nuevo gobernador del Banco de España, en el Banco de España, a 24 de septiembre de 2024, en Madrid ( / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Pablo Allendesalazar

Eduardo López Alonso

El Sabadell ha resistido de forma clara al BBVA la oferta de compra (opa) más polémica de los últimos años. El grado de aceptación de la operación entre los accionistas de la entidad catalana se ha quedado en apenas el 25,33% del capital social y el 25,47% de los derechos de voto (el capital social menos la autocartera), con lo que la transacción decae.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para concentrar las últimas noticias y las reacciones.

