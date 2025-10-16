DIRECTO | El Sabadell triunfa ante la opa del BBVA

El Sabadell ha resistido de forma clara al BBVA la oferta de compra (opa) más polémica de los últimos años. El grado de aceptación de la operación entre los accionistas de la entidad catalana se ha quedado en apenas el 25,33% del capital social y el 25,47% de los derechos de voto (el capital social menos la autocartera), con lo que la transacción decae.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para concentrar las últimas noticias y las reacciones.

Solo las fusiones amistosas salen adelante El rechazo de la opa por parte de los accionistas del Sabadell supone un duro golpe para el BBVA, que fracasa en su intento de hacerse con la entidad por tercera vez en apenas un lustro. Ya intentó acordar una fusión amistosa a finales de 2020, pero el precio que ofreció fue rechazado por la entidad catalana. Volvió a probar suerte en abril del año pasado, pero el consejo del banco vallesano volvió a rechazar una unión pactada al precio propuesto por su rival. Aquel nuevo 'no' fue el que llevó al BBVA a plantear una opa hostil sin precedentes en la banca desde 1987 (Banco de Bilbao sobre Banesto). El resultado ha sido el mismo que entonces, confirmando lo que siempre se ha afirmado en el sector bancario: solo las fusiones amistosas salen adelante. Más información en la crónica de Pablo Allendesalazar y Albert Martín.

El precio fue el principal obstáculo para que se aceptase la opa Los principales directivos de Banco Sabadell habían sugerido en varias ocasiones a sus accionistas que esperasen a una segunda OPA ante la posibilidad de recibir una mayor contraprestación por sus acciones del banco catalán. El precio fue siempre uno de los elementos fundamentales para el rechazo de la operación. Por su parte, desde BBVA se ha instado durante todo el periodo de aceptación a acudir a la opa ante la posibilidad de que esa segunda oferta con un precio más atractivo no se produjese.

La opa del BBVA logró solo la aceptación de 1,27 millones de acciones, el 25,33% del total En total, la opa del BBVA fue aceptada por 1,27 millones de acciones que representan un total del 25,33% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la sociedad afectada, y un 25,47% de los derechos a voto de Sabadell, calculado este último porcentaje excluyendo la autocartera de Banco de Sabadell. Según varios analistas, como Citi o XTB, este era el escenario menos probable. Tampoco estimaban que BBVA fuese a alcanzar más del 50% de aceptación; en cambio, creían que se quedaría entre un 30% y un 50%, lo que habría obligado a BBVA a lanzar una segunda OPA en efectivo, o con alternativa en efectivo, por la totalidad del capital que no controlase y a un precio equitativo. Dado el porcentaje alcanzado, la operación deja de tener sentido porque implicaría costes no asumibles.

Illa celebra el rechazo de la opa del BBVA por el Sabadell: "Un sistema bancario adaptado a la realidad de Catalunya" El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha vanagloriado del éxito del Sabadell ante el intento de opa del BBVA: "El desenlace de la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell confirma lo que siempre hemos defendido: un sistema bancario adaptado a la realidad de Catalunya y de su tejido empresarial. Destacamos el papel ejemplar de los órganos y autoridades reguladoras: Banco de España, CNMC y CNMV. Ahora es necesario mirar hacia adelante. Contamos con el papel importante que BBVA y Banco Sabadell deben seguir teniendo para generar progreso y prosperidad en Catalunya", ha escrito en X.

¿Puede afectar la opa frustrada en la cotización del BBVA? Durante el periodo que cubre el plan estratégico 2025-2028, el BBVA estima que su ROTE promedio (retorno sobre el patrimonio tangible) se sitúe en torno a un 22% y que su ratio de eficiencia mejore hasta cerca del 35%. El banco espera obtener un beneficio atribuido acumulado en cuatro años de aproximadamente 48.000 millones de euros. Esos datos considera que podrán compensar la frustración financiera de no haber crecido mediante la compra del Sabadell.

El calendario de la recompra de acciones El 31 de octubre se retomará la recompra de aciones pendiente por parte del BBVA, por un importe de 1.000 millones de euros. Posteriormente, el 7 de noviembre se pagará un dividendo de 0,32 euros por acción, lo que supone un reparto total de 1.800 millones de euros. Además, dado el importante exceso de capital acumulado sobre el 12%, el consejo de administración de BBVA ha acordado poner en marcha una "significativa recompra de acciones adicional", tan pronto como reciba la autorización del BCE.

Reparto de dividendos millonario por parte del BBVA tras fracasar la opa sobre el Sabadell El BBVA prevé repartir 36.000 millones de euros entre sus accionistas hasta 2028. A corto plazo, BBVA ha anunciado que prevé contar con 13.000 millones de euros para distribuir a sus accionistas. "En el marco de nuestros objetivos financieros y una vez superadas las restricciones derivadas de la operación, aceleramos nuestro plan de retribución al accionista", ha destacado el consejero delegado de BBVA, Onur Genç.

El BBVA anuncia una "significativa recompra de acciones" tras fracasar la OPA sobre Banco Sabadell BBVA ha informado de que retoma su plan de retribución a sus accionistas con una "significativa recompra de acciones" después de que haya fracasado su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, que únicamente ha logrado un 25,5% de aceptaciones respecto a los derechos de voto. "Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y a nuestro equipo por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso", ha dicho el presidente de BBVA, Carlos Torres, en un comunicado.

Juan Carlos Lozano Torres (BBVA) asume la derrota y anuncia que acelera el reparto de dividendos El presidente del BBVA, Carlos Torres, en un comunicado ha afirmado que "la CNMV ha publicado el resultado de la oferta de BBVA a los accionistas de Banco Sabadell. Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado". El máximo ejecutivo del banco de origen vasco, por tanto, asume la derrota en la opa al Sabadell y anuncia que acelera la retribución de dividendos a sus accionistas. Más información, aquí.