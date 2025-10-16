“Branded residences”: el lujo residencial que combina hogar y hotel de alta gama

Las branded residences —o residencias de marca— están ganando cada vez más terreno en el mercado inmobiliario español. Este modelo combina propiedades residenciales de alta gama con los servicios y comodidades de un hotel de cinco estrellas. Su objetivo: ofrecer a los propietarios la experiencia de vivir en un entorno exclusivo, gestionado por marcas reconocidas del sector del lujo o la hospitalidad.

Este tipo de proyectos nacen de la colaboración entre promotoras inmobiliarias y grandes marcas hoteleras o de lujo, como Four Seasons, Mandarin Oriental y Marriott. Las viviendas cuentan con todas las prestaciones de un hogar —cocina, salón, dormitorios, terrazas—, pero incluyen, además, servicios premium y un mantenimiento integral gestionado por la marca. En el territorio español, la ciudad que más concentra la oferta de estas residencias es Marbella, seguida de Madrid, Tenerife y Cala de Mijas. Barcelona se encuentra en la quinta posición.

Los diferentes formatos de las “branded residences”

Aunque todas las branded residences comparten la idea de unir vivienda de lujo y servicios hoteleros, existen distintos modelos según su grado de integración con la marca o el hotel asociado. En primer lugar, se encuentran las residencias dentro de hoteles, que son viviendas ubicadas dentro del mismo edificio o complejo que un hotel de cinco estrellas. Los propietarios disfrutan de los mismos servicios que los huéspedes —conserjería, spa, piscina, restaurantes o limpieza diaria—, pero con la privacidad de su propia vivienda. Se trata del modelo más tradicional, especialmente en destinos turísticos de alto nivel.

En segundo lugar, estan las residencias asociadas o adyacentes al hotel que, en este caso, se sitúan en edificios independientes pero cercanos al hotel principal. Están gestionadas por la misma marca y tienen acceso a la mayoría de las instalaciones, como gimnasio, spa o servicio de habitaciones. Este formato representa una opción intermedia, ideal para quienes buscan independencia sin renunciar a las comodidades y al prestigio de una marca hotelera.

Por último, encontramos las residencias de marca independientes, que son proyectos totalmente residenciales, sin un hotel vinculado físicamente, pero con el sello y la gestión de una firma de lujo. La marca garantiza estándares de diseño, servicio y mantenimiento equiparables a los de sus hoteles. Este modelo es el que más está creciendo en ciudades como Madrid o Barcelona, donde el espacio urbano limita las grandes instalaciones hoteleras.

Cómo funcionan

El funcionamiento de estas residencias combina el uso residencial con la gestión hotelera.

El propietario puede disfrutar de la vivienda durante determinados periodos del año y, el resto del tiempo, permitir que la marca la gestione como alojamiento de lujo, generando rentabilidad.

Entre los servicios más habituales se incluyen conserjería 24 horas, mantenimiento, seguridad, limpieza, spa, gimnasio, mayordomo, asistencia personal y acceso a zonas comunes exclusivas. Todo ello gestionado por la marca para garantizar la máxima calidad y uniformidad de la experiencia.

Expansión en España

El mercado español de residencias de marca está en plena expansión. Ciudades como Madrid, Marbella, Barcelona, Mallorca y Tenerife concentran la mayor parte de los proyectos actuales y futuros.

En los próximos años, se espera que España supere las 1200 unidades de branded residences, impulsadas tanto por inversores internacionales como por compradores locales de alto poder adquisitivo.

Los precios se sitúan en la franja más alta del mercado, alcanzando en algunos casos entre 20000 y 30000 euros por metro cuadrado, con ventas récord en desarrollos de lujo anteriores.

Un modelo que conquista el lujo moderno

Las branded residences responden a una tendencia global: la búsqueda de experiencias residenciales exclusivas, con el confort del hogar y la atención personalizada de un hotel de lujo.

Más que simples viviendas, representan un nuevo estilo de vida donde el diseño, la comodidad y el servicio se fusionan bajo el sello de las marcas más prestigiosas del mundo.