Guía definitiva para acceder a los viajes del Imserso 2025-2026: todo lo que deben saber pensionistas y jubilados

El programa de viajes del Imserso 2025-2026 ya está en marcha y miles de jubilados preparan sus maletas. Si eres pensionista y quieres disfrutar de unas vacaciones subvencionadas, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber: quién puede acceder, cómo inscribirse, precios, destinos más solicitados y el impacto económico de un plan que mueve miles de millones cada año.

El turismo senior vuelve a mover la economía en temporada baja

El arranque de la nueva campaña de viajes del Imserso marca el inicio de una temporada clave para miles de pensionistas y jubilados en toda España. Cada otoño, este programa social no solo garantiza vacaciones asequibles, sino que también reactiva el empleo y el consumo en el sector turístico, especialmente en zonas de costa.

Según fuentes hoteleras, el Imserso supone un pulmón económico para destinos como la Costa Brava, la Costa Blanca, la Costa del Sol o las Islas Canarias, donde buena parte de los hoteles mantienen su actividad gracias a las reservas subvencionadas.

Requisitos para participar

El programa mantiene las condiciones habituales de acceso. Pueden inscribirse:

Pensionistas de jubilación o viudedad del sistema público español.

del sistema público español. Personas mayores de 60 años que sean titulares de otras pensiones (por incapacidad, jubilación anticipada, etc.).

que sean titulares de otras pensiones (por incapacidad, jubilación anticipada, etc.). Cónyuges o parejas de hecho , aunque no sean pensionistas.

, aunque no sean pensionistas. Personas con discapacidad reconocida que requieran acompañante.

Foto de archivo de varias turistas del Imserso. / David Revenga

La solicitud puede realizarse por internet (sede electrónica del Imserso) o mediante formulario postal. Los participantes de campañas anteriores conservan su acreditación, pero deben actualizar sus datos personales y de contacto para seguir recibiendo las convocatorias.

Cómo inscribirse paso a paso

Para inscribirte, deberás seguir cuatro pasos importantes:

Revisa tu acreditación: el Imserso ha enviado las cartas o notificaciones electrónicas a los beneficiarios activos. Confirma o corrige tus datos personales. Elige destino y tipo de viaje: costa peninsular, islas o circuitos culturales. Envía la solicitud dentro del plazo o inscríbete en lista de espera si las plazas iniciales se agotan.

Un dato importante a tener en cuenta: quienes participaron el año anterior suelen tener prioridad, siempre que mantengan la acreditación activa.

Destinos y precios del Imserso 2025-2026

El programa ofrece más de 800.000 plazas en diferentes modalidades:

Costa peninsular: desde unos 210 euros por 10 días.

desde unos 210 euros por 10 días. Islas Baleares: a partir de 290 euros.

a partir de 290 euros. Islas Canarias: desde 330 euros.

desde 330 euros. Turismo de interior y cultural: entre 120 y 275 euros, según duración.

Todos los viajes incluyen alojamiento con pensión completa, transporte, seguro médico y actividades culturales.

Las Islas Canarias y la Costa Brava vuelven a ser algunas de las opciones más solicitadas, mientras que crece la demanda de circuitos culturales por Galicia, Castilla y León o Andalucía monumental.

Un impacto económico que va más allá del ocio

El Imserso no solo ofrece vacaciones a precios reducidos: también sostiene el empleo y la actividad económica en temporada baja. Según un informe del propio Imserso, el programa ha reducido la estacionalidad en el sector turístico, a la par que contribuir a la generación de empleo en la hostelería.

Una trabajadora del sector de la hostelería, en Valencia. / EFE - ARCHIVO

Los hoteleros destacan su papel estabilizador. Algunas patronales, como el caso de HOSBEC, afirman que, sin el Imserso, "muchos establecimientos cerrarían entre octubre y abril". Según ellos, este programa garantiza continuidad y mantiene las plantillas.

Calendario y próximos pasos

La campaña 2025-2026 ya está en marcha. Durante las primeras semanas de octubre, el Imserso comenzó a asignar plazas a los beneficiarios, y los primeros viajes se desarrollan ya este mes. La temporada se extenderá hasta mayo de 2026, con posibilidad de ampliaciones según la demanda.

Los pensionistas que aún no hayan sido admitidos pueden apuntarse en lista de espera, ya que el programa suele liberar plazas adicionales por cancelaciones o renuncias.

En resumen, esta nueva temporada del Imserso 2025-2026 vuelve a ser mucho más que un programa de vacaciones: es una herramienta social y económica que fomenta el envejecimiento activo y sostiene el tejido turístico español.