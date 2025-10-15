El grupo Raventós Codorníu releva a su director comercial en España

El grupo Raventós Codorníu ha relevado a su hasta ahora director de Ventas en España, Antoni Batllori, que desde el pasado septiembre ha sido sustituido por Miguel Ángel Ricote, un profesional con más de 30 años de experiencia en la compañía, según ha publicado este miércoles el 'Boletín Oficial del Registro Mercantil' (Borme) y han confirmado a este diario fuentes de la empresa. La firma asegura que la designación de Ricote supone "una transición natural", dada su larga trayectoria allí, tras haber pactado con Batllori los términos de su marcha.

La salida del director comercial, que llevaba más de cuatro años en el puesto, "ha sido negociada y de común acuerdo", ha asegurado también el propio directivo. Trabajadores de la empresa señalan a Batllori como "el número dos de la casa" y no desvinculan su marcha del proceso abierto por el fondo Carlyle, propietario del 68% del grupo, para vender su parte de la compañía.

El relevo del responsable de ventas en España se produce, además, después de que la bodeguera alcanzara en la última campaña 2024-2025 los 44 millones de euros de beneficios antes de impuestos (ebitda), un 13% más que el ejercicio pasado, e incrementara en un 3% sus ventas mundiales, hasta los 238 millones de euros.