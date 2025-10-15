Party Fiesta renace por segunda vez de la mano de Twin, el grupo tras Comercial Arqué

Pareció que moría una primera vez, pero un grupo de empresarios terminó con su convalecencia y le dio una segunda vida. Se rindieron, sin embargo, pocos meses después, al dar la misión por casi imposible. Sin embargo, Party Fiesta está a punto de empezar su tercera vida: el grupo Twin (la empresa hólding detrás de Comercial Arqué) ha comprado la marca y lleva meses trabajando en renovarla, reflotarla y que vuelva a rodar gracias a la venta ‘online’, a una tienda insignia en el centro centrísimo de Barcelona y, más adelante, al modelo de franquicias.

Comercial Arqué, la pieza más importante de Twin, es un grupo familiar con sede en l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) dividido en varias empresas relacionadas con el universo textil. Todas ellas son compañías de servicios a otras compañías: hacen etiquetas, soluciones RFID (lo que permite seguir a las prendas de un lado a otro), estampación, telas mezcladas de poliéster y rayón…

La familia se embarca, ahora, en el proyecto de Party Fiesta tras comprar la marca una vez salió a subasta pública, después de la liquidación pactada el verano de 2024. Llevan todo este tiempo trabajando en la nueva dirección y en lo que quieren hacer con ella.

“Sabemos que es una marca conocida y que tiene mucho potencial, más hoy, cuando llegar a ser una marca conocida significa muchísimo; pero era, también, una marca dañada”, explica Xènia Arqué, quien dirige la nueva etapa de Party Fiesta. Su trabajo se ha centrado en cambiar desde el logo y la tipografía, hasta el producto. “Queremos subir la calidad”, afirma.

La tienda de Barcelona

Por lo pronto, fabricarán en Europa, aunque el concepto va algo más allá de eso. Contemplan la apertura –antes de que termine el año– de una ‘flagship store’ propia (una tienda insignia o de referencia) de 400 metros cuadrados en el centro de Barcelona. Allí prevén montar un servicio de maquillaje que esté disponible en fiestas como Halloween o Carnaval, y que se celebren talleres de casi cualquier cosa (cómo hacer ramos, cómo inflar globos, cómo decorar…).

El comercio, que está terminando las obras, está situado en la calle Còrsega 302, casi en la intersección entre la Avenida Diagonal i el Passeig de Gràcia. “La tienda será completamente inmersiva: meteremos dentro hasta una cafetería”, revela Arqué. Habrá 6 o 7 dependientas, algunas de ellas, ex trabajadoras de uno de los antiguos Party Fiesta.

La empresa como tal empieza a funcionar con otras 6 personas en las oficinas. Porque esta tienda se combinará con un comercio electrónico, y porque la idea es rescatar también el modelo de franquicia, de cara al año que viene. “Estamos muy positivos, nos hace mucha ilusión y todas las puertas a las que estamos llamando nos reciben con una sonrisa”, concluye Arqué, haciendo referencia, así, a las marcas con las que están negociando para hacer todo tipo de colaboraciones. “Le estamos poniendo mucho mimo a todo”, añade.