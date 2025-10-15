Oferta de empleo en Indra: contrato indefinido, teletrabajo y 32 días laborables de vacaciones

La empresa multinacional Indra, especializada en consultoría y tecnología, ha lanzado más de 40 ofertas de empleo en la unidad Minsait Cyber. Este departamento se dedica a la transformación de negocios mediante soluciones y servicios innovadores.

Están buscando perfiles profesionales en tecnología de la información y, para algunos puestos, se requiere experiencia previa. En todas las ofertas se garantiza un contrato indefinido y la posibilidad de teletrabajo.

No se especifica el salario, pero ofrecen 32 días laborables de vacaciones, diez más de los que el Estatuto de los Trabajadores establece como mínimos. Además, la jornada de trabajo es intensiva todos los viernes y los meses de verano.

Cómo inscribirse

Para apuntarse a las ofertas de Indra solo hay que entrar en el apartado de Minsait, en la bolsa de empleo de Infojobs. Una vez dentro, aparece la lista de vacantes disponibles y, al seleccionar la oferta que se desee, aparecen los requisitos necesarios y el botón para inscribirse.

Cada día aparecen ofertas nuevas; por ese motivo se recomienda revisar las opciones diariamente.

Ofertas de empleo

Entre los puestos de trabajo que ofrece Indra destacan: