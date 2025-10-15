Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “El truco de muchas empresas es usar convenios viejos para recortar tus derechos”

Cada año, muchos trabajadores se enfrentan al mismo problema: su empresa les aplica un convenio colectivo antiguo que limita derechos que ya están mejorados por ley. Según explica el abogado Miguel Benito Barrionuevo en sus redes sociales, se trata de un truco clásico que algunas empresas usan para ahorrar costes y mantener condiciones laborales obsoletas. Sin embargo, este tipo de prácticas no solo son injustas, sino que además carecen de validez legal cuando el Estatuto de los Trabajadores reconoce derechos superiores.

El Estatuto de los Trabajadores siempre prevalece

Tal y como recuerda el abogado, los trabajadores en España están protegidos por dos grandes pilares legales: el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos. Mientras que el primero establece los mínimos legales que toda empresa debe respetar, los convenios colectivos sirven para mejorar esas condiciones, nunca para empeorarlas.

Aquí está la clave: el convenio no puede rebajar lo que dice la ley. Por tanto, si tu convenio establece condiciones peores que las del Estatuto, no es aplicable en esa parte. Barrionuevo lo resume así: “El convenio solo puede mejorar tus derechos, nunca quitártelos. Si lo hace, se aplica lo que diga la ley, no el convenio”.

Convenios antiguos

El abogado advierte que este problema surge porque muchos convenios colectivos no se han renovado en años. En algunos sectores, todavía se aplican textos firmados hace más de una década, cuando las condiciones laborales y los derechos eran distintos. En esos documentos todavía se reflejan, por ejemplo, solo tres días de permiso por hospitalización de un familiar, cuando desde 2023 el Estatuto de los Trabajadores reconoce cinco días.

Lo mismo ocurre con los salarios base: hay convenios que fijan sueldos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actual. Algunas empresas, aprovechando el desconocimiento de sus empleados, mantienen esos importes sin actualizarlos, cuando en realidad la ley obliga a subirlos.

Según explica Barrionuevo, “hay empresas que, cuando un trabajador reclama, le dicen: ‘es lo que pone el convenio’. Pero esa frase, si el convenio está desfasado, no tiene valor legal alguno. La ley está por encima del convenio, y eso lo dice el propio Estatuto de los Trabajadores”.

Barrionuevo subraya que esta situación no siempre se debe a mala fe, pero sí a falta de actualización y, sobre todo, desconocimiento. Muchos trabajadores no saben qué derechos les corresponden y confían ciegamente en lo que dice el convenio. Esto deja la puerta abierta a que algunas empresas “jueguen” con la ambigüedad para evitar aplicar las mejoras legales.