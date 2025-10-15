Josep Sánchez Llibre (Foment): "Carlos Torres nunca ha dicho toda la verdad durante la opa"

Josep Sánchez Llibre (Vilassar de Mar, 1949) recibe a EL PERIÓDICO tres días antes de que la CNMV divulgue los resultados oficiales de la oferta realizada por el BBVA a los accionistas del Banc Sabadell. El presidente de Foment del Treball, que desde el principio de la operación se ha manifestado en contra, se muestra convencido de que esta no prosperará y acusa al presidente del BBVA de faltar a la verdad para lograr lo que no logró en 2012.

¿Cree que tendrá éxito la opa del BBVA sobre el Banc Sabadell?

No creo que logre más del 50% de apoyo entre los accionistas del Sabadell. Y si una opa hostil como esta no reúne una mayoría ni entre los accionistas, ni entre los agentes sociales, económicos y ni los partidos políticos, lo que debería hacer Carlos Torres entonces es desistir y darla por perdida. El señor Torres nunca ha dicho la verdad sobre determinadas cuestiones. Los planteamientos hechos finalmente han acabado siendo contrarios a lo que había manifestado al inicio de la operación.

Si el BBVA no logra el 50% de apoyos debería desistir. Uno debe irse de donde no le quieren

¿Por qué está en contra de la operación?

La oferta de BBVA no se corresponde con la realidad. Es una tomadura de pelo, quieren comprar duros a cuatro pesetas. El valor esperado para los accionistas no es de un 10% [sobre el precio de cierre de la acción a 19 de septiembre, que es la que el BBVA tomó como referencia], sino un 30% o 40% más elevada, que es lo que indican los analistas. Además, la pérdida de un actor tan relevante como el Banc Sabadell restaría unos 75.000 millones de crédito a las empresas catalanas. Insisto, si no alcanza el 50% de apoyos debería desistir. Uno debe irse de donde no le quieren.

¿El Gobierno y la Generalitat han estado a la altura en lo relativo a la opa?

Sí, ambos, sinceramente. La que no ha estado a la altura es la CNMC, pero ahí prefiero no entrar…

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment. / Victòria Rovira / EPC

¿Cómo calificaría el momento actual de la economía catalana y española?

Estamos en un momento de crecimiento económico sostenible, muy superior al de la mayoría de países de la Unión Europea. Los empresarios estamos relativamente satisfechos de los datos macroeconómicos, si bien tenemos un grave problema con la productividad. Si perdemos fuelle no podremos pagar buenos salarios, lo que perjudicará la cohesión social y la igualdad, ni podremos competir con Estados Unidos.

En Catalunya vivimos en un infierno fiscal

¿Cómo mejoraría la productividad?

Necesitamos cuatro reformas urgentes. La primera es la fiscalidad, que debe ser competitiva. El Estado debe deflactar los impuestos, reducir el impuesto del patrimonio, topar como máximo al 5% el impuesto de sucesiones y donaciones e incentivar la amortización de las empresas. No me cansaré de decirlo, con toda la amabilidad, pero en Catalunya vivimos en un infierno fiscal.

Si Catalunya es un infierno fiscal, ¿Madrid es un paraíso?

No, Madrid aplica la legislación vigente que tienen todas las comunidades autónomas y tiene una fiscalidad mucho más competitiva que Catalunya. Aquí continuamos recibiendo inversiones, pero muchos directivos que trabajan para multinacionales ya prefieren venir aquí dos o tres días e irse a vivir a Madrid, con residencia fiscal, porque es mucho más atractiva.

¿Cree entonces que Catalunya podrá liderar la economía española si no tiene la fiscalidad de Madrid?

No, no podrá.

Antes ha mencionado tres reformas más que considera urgentes, ¿cuáles son?

Necesitamos infraestructuras competitivas. Arrastramos un déficit histórico en inversiones de más de 42.000 millones de euros y eso hay que corregirlo invirtiendo entre todas las administraciones casi 6.000 millones anuales. En este punto, la decisión de Illa de ampliar el aeropuerto ha sido muy valiente, es clave.

Si se cierra la central nuclear Almaraz, se cerrarán todas y eso supondrá vivir un nuevo apagón en 2030

Ha mencionado la fiscalidad, las infraestructuras ¿cuál sería la tercera actuación relevante para liderar?

La energía. Catalunya tiene solo el 7% de energías renovables, cuando otras comunidades autónomas se sitúan entre el 50% y el 60%. Además, el 60% de nuestro consumo de energía industrial procede de las centrales nucleares. Hay que ampliar su vida útil hasta que no consigamos un incremento razonable de energía renovable en nuestro país. En los próximos cinco años podemos pasar del 7% actual al 18% como mucho. No vamos a llegar al 50% necesario. Por eso, el Govern debería llegar a un acuerdo con el gobierno español para ampliar la vida útil de las centrales nucleares en Catalunya. Si se cierra Almaraz, se cerrarán todas y eso supondrá vivir un nuevo apagón en Catalunya en 2030.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment. / Victòria Rovira / EPC

¿Le constan conversaciones entre gobiernos?

Dudo que se la jueguen con otro apagón. La Generalitat no se quiere mojar porque es del mismo color que el gobierno español pero debería mover ficha para conseguir la capacidad productiva de energía nuclear. Le interesa que no se cierre Almaraz porque detrás de ella irán todas. Necesitamos 11.230 megavatios de energía renovable para suplir a la nuclear. Podemos llegar a 2030 con 2.811. Es imposible cubrir toda la energía nuclear con renovable.

¿La cruzada contra la burocracia que ha anunciado el Govern Illa la están notando las empresas?

De momento no. Las intenciones son buenas y las legislaturas duran cuatro años… veremos si, por ejemplo, la Generalitat puede ser más eficiente y dar los permisos de obra para toda la vivienda que quiere construir.

El absentismo es otro problema que usted siempre cita. ¿Qué entiende por absentismo?

Las incapacidades temporales por contingencias no profesionales. Más de un millón de personas en España no van a trabajar cada semana por este motivo.

Más de un millón de personas no van a trabajar cada semana en España por enfermedades

¿Dónde cree que está la raíz del reciente incremento?

Las mutuas están infrautilizadas y se les debe dar más margen de actuación…

¿Cree que es un problema de fraude y de necesidad de más control?

No es culpa de los trabajadores, la Seguridad Social debería estar más encima de la gestión sanitaria, reducir las listas de espera… y los sindicatos deberían aceptar tratar este tema en la negociación colectiva, que no quieren ni oír hablar.

Pedro Sánchez debería poner orden en su Gobierno y decirle a Yolanda Díaz que nos deje trabajar

¿Qué opina de la ampliación del permiso por defunción de un familiar a 10 días que quiere introducir la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz?

Si una persona necesita cinco o 10 días cuando se le muere un padre, una madre o un hijo, se le dan, ningún problema. Las empresas tenemos alma social, el problema son las formas, no lo ha consultado con los agentes sociales. Nos trata como presuntos delincuentes. No me cansaré de decirlo, ¡que nos respete!. Lo suyo es una provocación continua, el señor Pedro Sánchez debería poner orden en su Gobierno y decirle a esta señora que nos deje trabajar.

Ha sido muy crítico con la reforma del registro de jornada que quiere aplicar Díaz. ¿Le preocupa lo que vayan a encontrar los inspectores?

Quiere implantar un estado policial en las empresas. Volcar todos los registros en una plataforma digital es inasumible para muchas pymes y autónomos. Además, incrementará la conflictividad entre trabajadores y empresas. Estamos ya preparándonos dentro de la CEOE para impugnarlo.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment. / Victòria Rovira / EPC

Sobre el nuevo modelo de financiación que se está negociando. ¿Cómo debería ser? ¿Debe ser singular para Catalunya?

Ya lo he dicho públicamente, Foment está de acuerdo con que tiene que haber un nuevo modelo. ¿Tiene que ser singular? Tiene que ser nuevo, el actual está caducado. Y Catalunya debe poder liquidar y gestionar todos los impuestos generados en Catalunya, siempre que se respete la solidaridad y la ordinalidad entre comunidades Esta casa [Foment] siempre ha estado a favor de un pacto fiscal para Catalunya, que no cupo [como el vasco].

¿Cree que logrará convencer de ello a sus colegas dentro de la CEOE?

Sinceramente, lo veo muy difícil.