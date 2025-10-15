Coste de la vida
La inflación en Catalunya se quedó en el 2,6% en septiembre, cuatro décimas por debajo de la medida española
Los precios de la electricidad, el gas y los combustibles se encarecieron un 5,2%, mientras que los de los alimentos lo hicieron un 2,5%
La inflación se elevó hasta el 3% en septiembre, la tasa más alta del año junto a la de febrero
El índice de precios al consumo (IPC) en Catalunya subió el pasado septiembre hasta el 2,6%, dos décimas más que en agosto en esta comunidad, pero cuatro décimas por debajo de la media española, según datos dados a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La tasa registrada en Catalunya coloca a esta autonomía en el bloque de territorios donde menos subieron los precios el mes pasado, junto con Canarias, que tuvo una subida del 2,2%, y Murcia, donde el IPC se incrementó en un 2,4%, igual que en Catalunya. El repunte a nivel estatal estuvo liderado por Ceuta (3,9%) Madrid (3,5%) y la Comunidad Valenciana (3,4%).
Así, aunque la vuelta al cole supuso un aumento de precios del 3,7% en los productos relacionados con la enseñanza, la moderación que han presentado tanto el vestido y el calzado (que subieron un 1,9%) y el transporte (con un alza del 1,7%) han compensado.
Un mes más, lo que más subió en Catalunya en septiembre fueron los servicios y suministros relacionados con la vivienda, esto es electricidad, gas natural y butano, que escalaron un 5,2% respecto al mismo mes del año pasado. Los alimentos, en cuyo capítulo e incluyen las bebidas no alcohólicas, costaron un 2,5% más y los hoteles, cafés y restaurantes, un 3,7% más
Por provincias, la variación interanual del IPC en septiembre se situó en el 3,1% en Tarragona, el 2,9% en Lleida y el 2,6% tanto en Barcelona como en Girona. Respecto al mes anterior, los precios descendieron un 0,5% en Barcelona y Lleida, y un 0,4% en Girona y Tarragona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- Solo el 1,1% del capital del Sabadell en manos de clientes accionistas acepta la opa y complica al BBVA superar el 50%
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente