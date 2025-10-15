La inflación en Catalunya se quedó en el 2,6% en septiembre, cuatro décimas por debajo de la medida española

El índice de precios al consumo (IPC) en Catalunya subió el pasado septiembre hasta el 2,6%, dos décimas más que en agosto en esta comunidad, pero cuatro décimas por debajo de la media española, según datos dados a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa registrada en Catalunya coloca a esta autonomía en el bloque de territorios donde menos subieron los precios el mes pasado, junto con Canarias, que tuvo una subida del 2,2%, y Murcia, donde el IPC se incrementó en un 2,4%, igual que en Catalunya. El repunte a nivel estatal estuvo liderado por Ceuta (3,9%) Madrid (3,5%) y la Comunidad Valenciana (3,4%).

Así, aunque la vuelta al cole supuso un aumento de precios del 3,7% en los productos relacionados con la enseñanza, la moderación que han presentado tanto el vestido y el calzado (que subieron un 1,9%) y el transporte (con un alza del 1,7%) han compensado.

Un mes más, lo que más subió en Catalunya en septiembre fueron los servicios y suministros relacionados con la vivienda, esto es electricidad, gas natural y butano, que escalaron un 5,2% respecto al mismo mes del año pasado. Los alimentos, en cuyo capítulo e incluyen las bebidas no alcohólicas, costaron un 2,5% más y los hoteles, cafés y restaurantes, un 3,7% más

Por provincias, la variación interanual del IPC en septiembre se situó en el 3,1% en Tarragona, el 2,9% en Lleida y el 2,6% tanto en Barcelona como en Girona. Respecto al mes anterior, los precios descendieron un 0,5% en Barcelona y Lleida, y un 0,4% en Girona y Tarragona.