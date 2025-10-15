Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Este es el truco que usan las empresas para despedirte sin indemnización"

Amonestaciones que no recurres al no influir en tu sueldo y que, llegado el momento del despido, te dejan sin amonestación. Desde este verano y según han confirmado fuentes expertas, es válido sancionar por una falta muy grave con una amonestación por escrito (sin tocarte el sueldo) y que esta amonestación quede como antecedente para, en caso de reincidencia, despedirte disciplinariamente sin un euro de indemnización.

En la práctica, los trabajadores no pueden impugnar las primeras amonestaciones al no afectar a la nómina; es cuando, acumuladas un par o más de ellas, la empresa invoca "reiteración" y ejecuta un despido como "procedente".

Según el Estatuto de los Trabajadores, toda sanción por falta grave o muy grave debe comunicarse por escrito, con hechos concretos y constatados, incluida la fecha en la que ocurrió la falta. Si falta alguno de los elementos obligatorios, la sanción puede considerarse nula, como ha destacado el Tribunal Supremo en varias resoluciones los pasados meses de junio y julio sobre cartas imprecisas o sin fecha cierta.

Lo que exige la ley en cualquier sanción

El Estatuto de los Trabajadores obliga a que toda sanción por falta grave o muy grave se comunique por escrito, con hechos concretos y fecha de efectos. Si falta la fecha o se deja al arbitrio de la empresa, la sanción puede ser nula, como ha destacado el Tribunal Supremo en resoluciones de junio y julio de 2025 sobre cartas imprecisas o sin fecha cierta. En este sentido, es clave que, aunque no afecte a tu salario y recibas una amonestación con datos imprecisos o falsos, no lo dejes correr, pues podrían estar tratando de justificar un siguiente despido sin indemnización.

Los plazos clave

Para impugnar sanciones disciplinarias: 20 días hábiles desde la notificación, ante el Juzgado de lo Social (con conciliación previa ). Si no recurres en plazo, la sanción queda firme y será utilizable como antecedente.

desde la notificación, ante el (con ). Si no recurres en plazo, y será utilizable como antecedente. Prescripción de faltas (para que la empresa pueda sancionar): leves 10 días, graves 20 días, muy graves 60 días desde que la empresa conoce los hechos y, en todo caso, 6 meses desde su comisión.

Aunque no te toque el sueldo, es un tema muy serio

Puede no afectar a tu salario ni suponer una suspensión de empleo y sueldo: en ocasiones y precisamente por esto, algunos trabajadores y trabajadoras "pasan por alto" las notificaciones de amonestación, hasta incluso pueden sentirse intimidados por la empresa aunque no les cuadre lo detallado en la carta. Un error grave que puede dejarte sin empleo y sin el colchón de indemnización más tarde, cuando tras varias veces repetido este proceso la empresa te abra la puerta y te eche con un despido disciplinario procedente. Recurrir las amonestaciones anómalas es la clave: haz acopio de correos, mensajes, horarios de fichaje y todo lo que puedas reunir si la amonestación te parece injustificada.

Como destaca el experto en derecho laboral Un tío legal lo tiene claro: "Que no te engañen" porque, si lo hacen, ahora el Supremo les da la razón.