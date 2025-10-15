La huelga por Palestina complica las carreteras pero tiene un bajo impacto en las empresas

La huelga en solidaridad con Palestina convocada este miércoles 15 de octubre está complicando el tráfico por carreteras y las principales vías del centro de Barcelona, si bien está teniendo un bajo impacto en la actividad de las empresas. Distintos sindicatos han hecho llamamientos a parar de manera total o parcial a lo largo de la jornada y las universidades son uno de los focos de mayor parálisis por las protestas. Movilizaciones que, pese a incidencias puntuales como cortes en vías de tren en Girona, están siendo compatibles con el cumplimiento de los servicios mínimos y que culiminarán con manifestaciones unitarias que se esperan multitudinarias en ciudades como la capital catalana.

Las distintas protestas que se han ido sucediendo y solapando durante la jornada de este miércoles han logrado que este miércoles no sea un miércoles más. A primera hora de la mañana los cortes en la Ronda Litoral de Barcelona, en la A-2 hacia Sant Vicenç dels Horts o en la C-17 hacia la Catalunya Central, según el Servei Català de Trànsit (SCT) han complicado la circulación y la llegada a los centros de trabajo.

Las calles del centro de la capital catalana han sido las más afectadas dentro de las vías urbanas y, por momentos, el Passeig de Gràcia ha estado bloqueado por las concentraciones que han tenido lugar frente a la sede de la Comisión Europea. Protestas que han reunido tanto a manifestantes como a cursiosos. Los conductores de 'tuktuks' han tenido que explicar el modernismo catalán de La Pedrera a la vez que la movilización contra las masacres en Gaza. Fuentes de Barcelona Comerç, que agrupa a distintos negocios de los ejes comerciales, afirman que las tiendas han abierto y la gente ha consumido en igual medida que otros días. "No tenemos constancia de ningún cierre general en ninguno de nuestros ejes comerciales", afirman esas mismas fuentes.

Durante la primera mitad del día el consumo energético de empresas y hogares ha sido ligeramente inferior, si bien muy similar, al del martes o el miércoles de la semana pasada, según los datos recopilados en tiempo real por Red Eléctrica. De media, entre las doce de la madrugada y las doce del mediodía de 26.651 MW, frente a los 26.841 de un día antes (-0,7%) o los 26.692 del miércoles pasado (-0,2%). En este sentido, las comparativas de consumo energético entre jornadas siempre deben tomarse con cautela, pues cada día tiene sus propias particularidades, pero lo que sí reflejan estas cifras es que las interrupciones en las cadenas de actividad no están teniendo grandes impactos.

Concentraciones y manifestación unitaria

Desde CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios y convocantes de paros parciales, no han facilitado por el momento datos de seguimiento. Estas organizaciones han apostado por dar cobertura a concentraciones en los centros de trabajo que impliquen paros durante unas horas y han promovido acciones en grandes empresas. En la fábrica de Seat de Martorell ha habido concentraciones durante los turnos de madrugada y mañana, si bien fuentes de la empresa afirman que "no hay ninguna afectación a nivel de fábrica" y que esperan cumplir con los 2.100 vehículos que, de media, ensamblan cada día. En grandes empresas como Grífols, Ebro o Silence también ha habido paros.

A diferencia de otras huelgas, desde la Generalitat de Catalunya tampoco han publicitado datos de afectación ni seguimiento entre los empleados públicos. Fuentes consultadas del sindicato IAC, con fuerte peso en la Administración y uno de los convocantes de los paros, reconoce que el seguimiento está siendo "bajo" entre las plantillas públicas, pero que los cortes de carretera y demás acciones en las vías de tránsito están interrumpiendo la normalidad. Desde el sindicato CGT, también convocante, tampoco pueden ofrecer a mediodía fechas de seguimiento.

Las universidades han sido uno de los focos de mayor parálisis fruto de las protestas y la UAB el sitio con un fuerte seguimiento. Según datos de la dirección, se han anulado el 70% de las clases. Desde la UdG explican que el seguimiento ha oscilado en función de las facultades. Ha sido total entre los alumnos de letras, con el 100% de clases anuladas, frente a un apoyo más reducido en derecho (25% de clases anuladas) o mixto en Psicología (44% clases anuladas). En otros centros, desde el rectorado de la UPC afirman que "la actividad acadèmica se está desarrollando con normalidad y sin incidencias".