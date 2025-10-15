Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, carreteras cortadas, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos

Bandera palestina durante una manifestación

Bandera palestina durante una manifestación / Emilio Morenatti / AP

Víctor Vargas Llamas

Glòria Ayuso

Sindicatos y estudiantes se movilizan este miércoles en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza".

La huelga del 15 de octubre se produce justo dos días después de la firma del acuerdo por la "paz" entre Israel y Hamás en Sharm el Sheij (Egipto), en el marco del plan para la zona impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones.

Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, carreteras cortadas, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos

DIRECTO GAZA | Hamás entrega los restos de otros cuatro rehenes e intenta recuperar el control en Gaza

Sánchez y Feijóo se enfrentan en el Congreso después del 'Ánimo, Alberto' y de la citación en el Senado

La 2Cat estrena su programa en catalán y "feminista" del corazón: 'Mamarazzis Pop&Cor'

La Franz Schubert Filharmonia vuelve a Barcelona con 10 conciertos imprescindibles en el Palau de la Música Catalana

Blackout: el desafío de mantenernos conectados

La amenaza del plomo no ha desaparecido: sigue envenenando nuestro entorno diario

¿La huelga del 15 de octubre por Gaza sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos hoy