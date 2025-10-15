Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, carreteras cortadas, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos

Sindicatos y estudiantes se movilizan este miércoles en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza".

La huelga del 15 de octubre se produce justo dos días después de la firma del acuerdo por la "paz" entre Israel y Hamás en Sharm el Sheij (Egipto), en el marco del plan para la zona impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones.

Rodalies ha informado de que han dejado de circular 13 trenes en las líneas R2, R2 y R3 debido a la huelga, mientras que algunos que sí circulan lo hacen con retrasos

Cortes de circulación en autobuses de Barcelona TMB ha anunciado que las líneas H16, V3 y 109 del bus de Barcelona no circulan en el paseo de la Zona Franca en sentido mar por causas de la manifestación

Movilizaciones en la UAB Un centenar de personas convocadas por los sindicatos estudiantiles han bloqueado esta mañana el acceso al campus de Bellaterra de la UAB, secundando el llamamiento a la huelga en apoyo a Gaza. Los piquetes han montado barricadas con contenedores tanto en los accesos por carretera como a la entrada de algunas facultades.

Movilización que afecta a la circulación de la AP-7 Trànsit ha informado de que una manifestación afecta al tráfico en la autopista AP-7 a la altura de Llinars del Vallès (Vallès Oriental) que deja solo un carril abierto a la circulación en cada sentido. Eso ha provocado cinco kilómetros de parada en los sentidos

Llamamiento sindical a concentraciones laborales en apoyo a Gaza Los sindicatos CCOO y UGT han llamado a todos los trabajadores a concentrarse este miércoles en sus centros de trabajo, tanto públicos como privados, para exigir "el fin del genocidio en Palestina y una paz justa y duradera". Ambos sindicatos registraron en el Ministerio de Trabajo la convocatoria de tres paros parciales de dos horas cada uno (que comenzarán a las 02:00 horas, a las 10:00 horas y a las 17:00 horas) en el marco de las movilizaciones en apoyo a Palestina. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, asistirán a la concentración que tendrá lugar frente a la puerta del Hospital Niño Jesús de Madrid. Más de 500 secciones sindicales y comités de empresa y medio centenar de organizaciones sociales y sindicales se han sumado a este "llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos del pueblo palestino".

Una manifestación corta los accesos a la Zona Franca de Barcelona Una marcha corta desde las 7 de la mañana los accesos a la Zona Franca de Barcelona, y corta en estos momentos la ronda del Litoral en sentido Besòs a la altura de Montjuïc

Bloqueo en los accesos al Puerto de Barcelona Los accesos al puerto de Barcelona ya están bloqueados, según adelanta una de las organizaciones convocantes de las protestas de hoy en apoyo a Palestina, la Intersindical

Servicios mínimos de la huelga del 15 de octubre La huelga general convocada en España este miércoles 15 de octubre se mantiene pese a los acuerdos de paz en Palestina. Durante la jornada, habrá servicios mínimos en el transporte público que puedes consultar aquí

Huelga también de estudiantes Además, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga de 24 horas en todos los centros educativos, desde institutos hasta universidades. También ha organizado manifestaciones en torno a las 12.00 horas en más de 40 ciudades del país, incluida una gran marcha en Madrid entre Atocha y Sol. El movimiento estudiantil critica los paros parciales de los sindicatos mayoritarios y llama a una paralización total "para frenar el genocidio", según su comunicado oficial.