Criptomonedas
Hacienda acelera el control a las criptomonedas en España: el Congreso vota si frena la ley DAC8 que permitirá el embargo de Bitcoin y 'altcoins'
La transposición de la directiva europea DAC8, clave para reforzar la fiscalidad de los criptoactivos y equipararlos a otros activos financieros, se juega mañana su continuidad en el Congreso ante la enmienda de totalidad de Vox, que teme enmiendas ajenas al objeto inicial
La nueva normativa permitirá a la Agencia Tributaria embargar criptoactivos situados incluso en el extranjero
La banca 'tradicional' entra de lleno en las criptomonedas: Santander y otros gigantes exploran el lanzamiento de 'stablecoins' para 2026
El proyecto de ley que traerá la directiva europea DAC8 a la legislación española —con cambios significativos en la fiscalidad de las criptomonedas y los activos digitales— se enfrenta mañana a un momento crucial en el Pleno del Congreso de los Diputados. Según adelantó Europa Press, la votación de la enmienda de totalidad presentada por Vox amenaza con devolver la norma al Gobierno y detener, temporalmente, una de las piezas legislativas más esperadas por Hacienda para cerrar el cerco a la evasión fiscal en el ecosistema cripto.
La directiva DAC8 (por su octava modificación de la Directiva de Cooperación Administrativa en el ámbito fiscal) es la piedra angular del esfuerzo de la Unión Europea por alinear la fiscalidad de los criptoactivos con los estándares internacionales. Su objetivo principal es claro: obligar a los proveedores de servicios de criptoactivos (como los exchanges y las plataformas de trading) a reportar a las administraciones tributarias las transacciones de sus usuarios, incluyendo saldos y operaciones en el extranjero. Esto implica que, a partir de su aplicación, Hacienda tendrá un acceso mucho más riguroso y detallado a la actividad de los inversores españoles.
Embargos de criptoactivos: la principal novedad para el contribuyente
Más allá de las obligaciones de información, la transposición de la DAC8 tiene una implicación directa y notable para el contribuyente: la ley modificará la Ley General Tributaria para reconocer explícitamente la capacidad de la Administración para embargar criptoactivos como vía para saldar deudas tributarias. Hasta ahora, el vacío legal sobre la naturaleza de estos activos digitales dificultaba su consideración formal como bienes embargables, un obstáculo que esta norma pretende eliminar.
Vox, sin embargo, ha basado su enmienda de devolución no tanto en el fondo técnico de la norma, sino en la "sospecha" de que el PSOE podría utilizar su tramitación parlamentaria para introducir "enmiendas espurias" no relacionadas con la fiscalidad cripto. El partido de Santiago Abascal cita el precedente de la ley del Impuesto Mínimo Global, donde se incluyeron normativas como un impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos.
Un paso hacia la transparencia global
Si la enmienda de totalidad es rechazada, el proyecto de ley seguirá su cauce parlamentario, abriéndose el plazo de presentación de enmiendas al articulado. La aprobación definitiva de esta ley es fundamental para que España cumpla con el calendario de la Unión Europea, que busca que la DAC8 esté plenamente operativa y aplicada por todos los Estados miembros a partir de enero de 2026.
El sector de los activos digitales ve en la DAC8 (junto con la normativa MiCA que regula los mercados cripto) un paso necesario hacia la madurez y la transparencia. Una fiscalidad clara y unas herramientas de control como las que incorpora esta ley son vistas como esenciales para consolidar el ecosistema y disipar la sombra de ser un vehículo para el fraude. No obstante, el debate de mañana en el Congreso determinará si este refuerzo del control fiscal avanza sin contratiempos o si se ve momentáneamente paralizado por la guerra política.
