El Gobierno pondrá a disposición el número de teléfono 047 para informarse del acceso a la vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía un número de teléfono gratuito para informarse sobre programas de ayuda, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra duda que pueda haber en este ámbito.

El número de consulta será el 047, "coincidiendo con el artículo 47 de la Constitución", ha indicado la ministra de Vivienda este miércoles durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados.

"Hemos realizado ya esta petición formal al Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública para la asignación de ese número 047 y la propuesta será elevada para su aprobación al Consejo de Ministros", ha expuesto.

La titular de Vivienda ha indicado que durante las consultas que están teniendo sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, los distintos sectores y agentes sociales han advertido al Gobierno de la ausencia de información o, incluso, de la información interesada que "perjudica" a la ciudadanía en relación a la vivienda.

Por ello, para dar "transparencia" a la ciudadanía, el Ministerio de Vivienda pondrá a disposición de los españoles este número de consulta. "Es verdad que la concurrencia competencial hace a veces que la gente no sepa si tiene que ir a un registro autonómico, a un registro local o dónde demandar una vivienda pública", ha apuntado Rodríguez.

"El dato público al servicio del interés general y no más datos particulares al servicio de unos pocos", ha concluido Rodríguez.

(Noticia en Ampliación)