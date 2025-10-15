VIVIENDA
El Gobierno pondrá a disposición el número de teléfono 047 para informarse del acceso a la vivienda
La propuesta, impulsada por la ministra Isabel Rodríguez, será elevada al Consejo de Ministros
Los sindicatos lamentan que el nuevo plan de vivienda de Illa no asegure la bajada de precios
EP
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía un número de teléfono gratuito para informarse sobre programas de ayuda, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra duda que pueda haber en este ámbito.
El número de consulta será el 047, "coincidiendo con el artículo 47 de la Constitución", ha indicado la ministra de Vivienda este miércoles durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados.
"Hemos realizado ya esta petición formal al Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública para la asignación de ese número 047 y la propuesta será elevada para su aprobación al Consejo de Ministros", ha expuesto.
La titular de Vivienda ha indicado que durante las consultas que están teniendo sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, los distintos sectores y agentes sociales han advertido al Gobierno de la ausencia de información o, incluso, de la información interesada que "perjudica" a la ciudadanía en relación a la vivienda.
Por ello, para dar "transparencia" a la ciudadanía, el Ministerio de Vivienda pondrá a disposición de los españoles este número de consulta. "Es verdad que la concurrencia competencial hace a veces que la gente no sepa si tiene que ir a un registro autonómico, a un registro local o dónde demandar una vivienda pública", ha apuntado Rodríguez.
"El dato público al servicio del interés general y no más datos particulares al servicio de unos pocos", ha concluido Rodríguez.
(Noticia en Ampliación)
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Solo el 1,1% del capital del Sabadell en manos de clientes accionistas acepta la opa y complica al BBVA superar el 50%
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente