Codorníu releva a su número dos en España mientras negocia el futuro del fondo Carlyle

El grupo Raventós Codorníu ha prescindido de su hasta ahora director de Márketing y Ventas en la división de Iberia, Antoni Batllori, que desde el pasado septiembre ha sido sustituido por Miguel Ángel Ricote, un profesional con más de 30 años de experiencia en la compañía, según ha publicado este miércoles el 'Boletín Oficial del Registro Mercantil' (Borme) y han confirmado a este diario fuentes de la empresa, que se encuentra en pleno proceso de venta por parte del fondo estadounidense Carlyle, propietario del 68% de la propiedad.

La salida de Batllori, que llevaba más de cuatro años en el puesto, "ha sido negociada y de común acuerdo", ha asegurado el propio directivo, aunque los trabajadores de la empresa, que señalan a Batllori como "el número dos de la casa", vinculan su relevo a la necesidad del grupo de rebajar la masa salarial. De esta manera, apuntan, será más competitivo de cara a una venta, que según indicó hace unas semanas su director general, Sergio Fuster, podría materializarse en un plazo de tiempo relativamente rápido.

La marcha del responsable de ventas en España y Portugal se produce, además, después de que la bodeguera alcanzara en la última campaña 2024-2025 los 44 millones de euros de beneficios antes de impuestos (ebitda), un 13% más que el ejercicio pasado, e incrementara en un 3% sus ventas mundiales, hasta los 238 millones de euros.