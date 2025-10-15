Los 20 municipios de Catalunya más ricos según Hacienda

La desigualdad económica sigue siendo un reto en España, y es que en 2023 el país fue el tercero de la Unión Europea con mayor población en riesgo de pobreza o exclusión social, según un informe publicado por el Eurostat.

El 26,5% de los ciudadanos en España se encuentran en esta situación, solo por debajo de Rumanía y Bulgaria, una tasa que aumentó en comparación con 2022, tal y como señala el organismo.

In 2023, 94.6 million people in the EU (21% of the population) were at risk of poverty or social exclusion. 💰🧑‍🤝‍🧑



Highest in:

🇷🇴Romania (32%)

🇧🇬Bulgaria (30%)

🇪🇸Spain (27%)



Lowest:

🇨🇿Czechia (12%)

🇸🇮Slovenia (14%)

🇫🇮Finland and 🇵🇱Poland (both 16%)



➡️ https://t.co/VwV4HYELb1 pic.twitter.com/IILBaAsZaZ — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) June 12, 2024

La evolución de la desigualdad de la distribución de la riqueza en Europa es diferente según los países. Un informe del Banco Central Europeo (BCE) indica que el 10% más rico de la eurozona posee el 57,3% de la riqueza neta total de los hogares, lo que significa que el 42,7% restante se reparte entre el 90% de la población.

Ingresos medios de los contribuyentes

Esta situación también se da dentro de los mismos países: España se ha convertido en un país cada vez más desigual, donde cada vez hay más ricos pero, también, más pobres. Como explica un informe de CaixaBank, el 53% de la riqueza de los españoles está en manos del 10% de la población.

Estos datos también se ven reflejados en la última estadística que ha sacado a la luz la Agencia Tributaria, en el cual muestra el posicionamiento de los municipios mayores de 1.000 habitantes por Renta bruta media en 2023.

Este informe anual se ha convertido en una herramienta clave para conocer la distribución de la riqueza en el país, ya que recoge de forma detallada los ingresos medios anuales de los contribuyentes en cada localidad, y las diferencias entre territorios son abismales.

La comunidad autónoma más rica

La comunidad autónoma que acumula más riqueza es la Comunidad de Madrid, con una renta bruta media de 40.801 euros. El municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón lidera el ranking de toda España, con más de 88.000 euros de renta. A la cola del listado regional se sitúa Extremadura, con 23.419 euros.

Catalunya es la segunda en el listado, con una renta bruta media de 35.925 euros y ha colado cuatro de sus localidades barcelonesas en el top diez de municipios más ricos a nivel estatal.

Se trata de Sant Just Desvern, con una renta media de más de 67.000 euros por contribuyente, Sant Cugat del Vallès, que goza de una renta de 66.073 euros Matadepera con 65.536 euros anuales y finalmente Alella con 62.304.

Edificio Walden en Sant Just Desvern. / Zarateman / Wikipedia

Top 20 municipios más ricos de Catalunya

En el ámbito autonómico le siguen 16 municipios más en los que la renta no baja de los 45.000 euros. Estas son las 20 localidades de Catalunya con mayor renta bruta personal al año: