Viscofan se hunde un 13% en Bolsa al ser acusada de emitir gases tóxicos en su planta de Illnois (Estados Unidos)

Los títulos de Viscofan se han hundido hasta un 13% en la sesión de Bolsa de este martes tras la publicación de un reportaje en un medio de comunicación de Estados Unidos creado por un fondo de inversión. La pieza periodística denuncia la contaminación ambiental, el impacto negativo en el entorno, las prácticas laborales peligrosas y la ausencia de protección sindical de la fábrica de la compañía en Danville (Illinois, Estados Unidos). La compañía ha negado "categóricamente" las acusaciones mediante un comunicado enviado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las acciones de la compañía navarra han culminado la sesión con una caída del 13,24%, la mayor registrada desde junio de 2022, hasta marcar un precio de 51,1 euros. En lo que va de año, la compañía se ha dejado un 16,23%, con una capitalización bursátil de 2.375 millones de euros.

El reportaje de Hunterbrook Media expone que la compañía retiró la protección sindical y que un inspector de la Agencia de Protección Mediambiental (EPA) calificó la instalación como "un vertedero de residuos peligrosos sin permiso, sin ninguno de los requisitos de ingeniería de un vertedero real". "A medida que las enfermedades se propagan y los nombres de antiguos empleados llenan las páginas de obituarios, los residentes de Danville que rodean la fábrica de tripas de salchicha de Viscofan se preguntan: ¿Por qué sigue aquí esta planta?", recoge el reportaje. La investigación de Hunterbrook identificó que cerca de dos docenas de exempleados que han desarrollado cáncer, parkinson, enfermedades cardiovasculares y otras afecciones grave tras trabajar en la planta.

El medio de comunicación aclara que su brazo inversor, Hunterbrook Capital, no tiene ninguna posición de inversión relacionada con el artículo en el momento de la publicación de la información, aunque se advierte de que eso podría variar en cualquier momento.

Sin embargo, la compañía se ha mostrado contundente en su comunicado y ha negado todas las acusaciones. "La planta de Viscofan en Danville cumple con estrictas medidas medioambientales, que son monitoreadas regularmente por la Administración americana, no habiéndose reportado incumplimientos graves en esta materia", ha asegurado la compañía navarra. Viscofan ha subrayado que tiene una "sólida" trayectoria en Estados Unidos, con más de treinta años vendiendo y produciendo envolturas en este país.

Hasta 600 personas empleadas

"Estamos muy orgullosos de las cerca de 600 personas que trabajan diariamente en nuestras instalaciones en Danville, Nueva Jersey y Montgomery, cumpliendo con estrictos estándares locales e internacionales de calidad, seguridad y bienestar de los empleados", ha señalado el grupo, que ha añadido que cuenta con políticas medioambientales y de seguridad que son "pilares" en su modelo de negocio.

"Garantizamos entornos laborales seguros y transparentes, y mantenemos un compromiso constante con la excelencia operativa y la protección de nuestros equipos, como lo demuestra la información auditada regularmente que la empresa publica anualmente, y que aborda muchas de las preocupaciones que se han planteado", ha asegurado la compañía.