La venta del 33% de Planeta de los Lara García se encalla

A finales de 2023 la familia Lara García contrató a Morgan Stanley para que buscara ofertas por sus acciones en el Grupo Planeta, que ascendían al 33% de la participación total. Dos años después, la venta no se ha producido. Según ha explicado hoy el presidente del Grupo, José Creuheras, "no ha habido interés" por la parte de esta rama del grupo editorial y de medios de comunicación y aseveró que no tiene noticias de que el paquete accionarial haya dejado de estar en venta: "No me lo han comunicado".

La decisión de vender su 33% fue el último capítulo del duro encontronazo que han mantenido los Lara García con Creuheras desde que este último se hizo con la presidencia del grupo familiar en 2015. José Lara García aspiraba a ocupar el cargo que anteriormente había estado en manos de su padre, el difunto José Manuel Lara Bosch, pero las hermanas del expresidente optaron por Creuheras antes que por su sobrino. En 2018, el presidente prescindió del propio Lara García como directivo tras entender que había estado tejiendo una alianza para hacerse con la presidencia, y en marzo de 2024 Pablo Lara García abandonó también el grupo.

Creuheras se ha referido a la venta por ahora fallida del 33% de la empresa que preside en tono conciliador. "Se trataba de una minoría de acciones y eso tiene dificultades", ha explicado el directivo, en referencia al hecho de que ese 33% no otorga el control de la empresa. Contactada por este diario, la familia Lara García no ha querido hacer declaraciones.

Creuheras se ha referido a esta cuestión tras la presentación del Premio Planeta, que se conocerá mañana, en un encuentro con los medios en que se ha referido a la buena salud económica del grupo. Según ha anunciado el presidente del grupo familiar, en 2024 Planeta rompió la barrera de los 2.000 millones de euros de facturación con unas ventas de 2.090 millones (un 7% más que los 1.950 millones de 2023) y un Ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 408 millones (un 16,5% más que los 350 de 2023).

Creuheras, que ha calificado de "extraordinarias" las cifras del grupo en 2024, ha recordado que Planeta tiene 16.000 trabajadores en un total de 24 países.

Apuesta por la universidad privada

En la radiografía del grupo que ha hecho Creuheras, el área de medios concentra aproximadamente el 47% de su actividad, mientras que editorial y medios tienen aproximadamente un 25% cada una. El 3% restante es para otras actividades dentro del grupo. A la hora de señalar una área que está creciendo más, el presidente del grupo ha señalado el área educativa, que lideró hasta marzo del pasado año el propio Pablo Lara.

Respecto al negocio editorial del grupo, el presidente ha destacado que Planeta es "líder en España" tanto en edición como en distribución y librerías, destacando que su marca la Casa del Libro llegará este año a las 73 tiendas, con 10 aperturas en 2025.

En el ámbito educativo ha destacado la apuesta por la madrileña UNIE y su inversión en el campus de Ciencias de la Salud, que ha calificado de "espectacular". En este sentido ha recalcado que el grupo ha reducido su deuda de 240 a 220 millones de euros y que acomete este tipo de inversiones autofinanciándose y sin recurrir a préstamos.

Respecto al área de medios, Creuheras ha querido destacar que uno de cada dos espectadores de cine que hay en España ven películas producidas o participadas por Atresmedia.

Posible retorno de la sede social

José Creuheras se ha referido también al posible retorno de la sede social de Planeta a Catalunya. "El retorno de la sede social no se ha planteado, pero es evidente que la situación ha cambiado", ha manifestado. "Si la pregunta es si se podría volver en un futuro inmediato, la respuesta es sí", ha agregado.

Planeta cambió el domicilio del grupo en octubre de 2017, en los momentos más efervescentes del Procés independentista, de Barcelona a Madrid, en una decisión que el presidente del grupo ha tildado de "muy difícil" atendiendo al hecho de que Planeta fue fundada en Barcelona.

En diciembre del pasado año, la cementera Molins anunció su retorno a Catalunya y en enero de este año, el Banc Sabadell hizo lo propio tras ocho años de 'exilio' en Alicante. A este anuncio siguieron los de la Fundació La Caixa y Criteria devolviendo su sede a la capital catalana tras haber estado domiciliadas desde 2017 en Palma.