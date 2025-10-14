El Port de Barcelona adjudica por 52,3 millones las obras del BlueTechPort, que arrancarán en noviembre

Con el traslado, esta misma semana, de las últimas empresas del BlueTechPort que quedaban en el Moll de Sant Bertran al World Trade Center, se ha dado el pistoletazo de salida a una de las transformaciones más relevantes que vivirá el Port de Barcelona en los próximos tiempos: la creación de un equipamiento que acoja el sistema emprendedor de la economía azul de Barcelona. El puerto ha informado este martes que ya se han adjudicado por 52, 3 millones de euros las obras del futuro edificio, un proyecto innovador ideado por el despacho de b720 Fermín Vázquez Arquitectos.

La UTE formada por COMSA SAU, VOPI4 SA y COMSA Instalaciones y Sistemas SAU ha obtenido la mejor puntuación entre las 7 aspirantes, que sumaban 16 empresas en total. Ellos se encargarán de ejecutar unos trabajos que arrancarán en noviembre y se prolongarán durante dos años y medio, según han recordado las mismas fuentes. El icónico edificio, con 25.700 metros cuadrados disponibles, se levantará siguiendo unos elevados estándares de sostenibilidad, aspira a acoger al ecosistema de 'start-ups', centros de innovación, investigadores y empresas punteras del sector que en los últimos meses se han ido instalando en los antiguos almacenes de Sant Bertran, que se rehabilitarán y transformarán para convertirse en el BlueTechPort.

Imagen del futuro BlueTechPort, ideado por b720. / b720

Pruebas en el Moll Barcelona

Otra de las peculiaridades de este futuro proyecto es que las empresas que forman parte de este nuevo polo innovador podrán realizar sus ensayos en un espacio habilitado como 'sandbox', es decir, pondrán en práctica sus pruebas en 50 metros lineales del Moll Barcelona, junto al World Trade Center, "para experimentar y probar sus prototipos antes de lanzarlos al mercado", algo muy preciado para este tipo de empresas.

Fundado en 2023 e inicialmente instalado en el Pier 01, BlueTechPort "es hoy el germen de un ecosistema innovador, donde trabajan varias empresas 'scale-up', más de 15 start-ups, dos centros de investigación y diversas organizaciones internacionales dedicadas a la economía azul", aseguran desde el Port de Barcelona. Junto con la Fundació BCN Port Innovation, se trata de su principal herramienta para impulsar la innovación dentro de la comunidad portuaria "y crear sinergias con el resto del ecosistema innovador barcelonés e internacional", insisten.

Esta será la imagen del futuro BlueTechPort, según b720. / b720

Criterios de sostenibilidad

El edificio tendrá una torre central de ocho plantas y capacidad para 2.500 personas. El diseño —que incluye ágora interior y exterior, laboratorios, salas de formación, espacios de exposición y auditorio, entre otros— facilitará la creación de espacios flexibles que promuevan la colaboración entre los futuros ocupantes del BlueTechPort, tal como explicaron sus creadores meses atrás.

El diseño se ha realizado bajo criterios de máxima sostenibilidad y apuesta por espacios bioclimáticos, "con zonas atemperadas y biofílicas, vegetación interior y de bajo consumo hídrico, que permitirán reducir hasta un 70% el consumo de agua de riego y un 50% el de las cisternas, gracias a la reutilización de aguas grises y pluviales", describen desde el puerto. En el ámbito energético, la geotermia con agua marina y la generación fotovoltaica de 500 kW permitirán cubrir el 40% de las necesidades energéticas del edificio.