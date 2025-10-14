Así es el plan del Gobierno para elevar la cuota de autónomos en 2026 y que indigna al sector: "Es un nuevo sablazo"

El Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta de reforma para el régimen de cotización de los autónomos que, según los documentos internos presentados en la mesa del diálogo social, contempla subidas de entre 11 y 206 euros mensuales en sus cuotas para 2026, con nuevos incrementos previstos también en 2027 y 2028.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la medida busca avanzar hacia un sistema de cotización más progresivo, ajustando la cuota al rendimiento real de cada profesional. La propuesta oficial ubica la cuota mínima en 217,37 euros al mes para quienes declaren menos de 670 euros/mes y la máxima en 796,24 euros/mes para los autónomos con ingresos superiores a 6.000 euros/mes.

Subidas de hasta el 35% en función del tramo de ingresos

En la práctica, estos aumentos representarían subidas porcentuales de entre 3,8% y 35%, en función del tramo de ingresos. Para los autónomos de los tramos intermedios —por ejemplo, aquellos que ahora pagan unos 390 euros al mes— la cuota podría pasar a 428,53 euros/mes en 2026, según cálculos de algunos medios.

Desde el Ejecutivo insisten en que el objetivo es "reforzar la sostenibilidad del sistema" y mejorar las coberturas, especialmente el cese de actividad, aunque las asociaciones del sector consideran que esa mejora "es un bluff".

Lorenzo Amor (ATA): "Es un nuevo sablazo"

La reacción del colectivo no se ha hecho esperar. Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, respondió con dureza en X (antes Twitter) diciendo que esta propuesta "es un nuevo sablazo".

Amor dejó claro que ATA no dará su apoyo y exigió que el Gobierno lleve el cambio al Congreso "para que se retraten los partidos".

Desde otros agentes de este sector, por su parte, se ha valorado la propuesta como "mejorable, pero en línea con lo pactado en 2022", al entender que mantiene el principio de equidad en las cotizaciones.

Para que el plan prospere, será necesario un cambio normativo —posiblemente vía real decreto-ley— y el respaldo parlamentario. Si no se logra consenso, el Ejecutivo podría verse obligado a prorrogar las cuotas actuales durante 2026.