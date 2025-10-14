¿Cuándo se sabrá el resultado de la opa del BBVA al Banc Sabadell?

Las dudas sobre el desenlace de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell continúan y se avivan las especulaciones sobre una segunda oferta, a la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desvele el próximo viernes, 17 de octubre, el porcentaje de los accionistas que la han aceptado. El plazo de aceptación de la oferta terminó a las 23.59 horas del pasado viernes 10 de octubre y el BBVA recogió adhesiones hasta el último minuto, sin que hayan trascendido por el momento más detalles a una opa de incierto resultado.

Los accionistas del Sabadell que hayan aceptado la oferta recibirán una acción nueva del BBVA por cada 4,8376 acciones de la entidad catalana de salir adelante la opa, oferta que supone una mejora del 10% respecto a la inicial con que se abrió el periodo de aceptación. Hasta que se produzca la liquidación y el canje efectivo de los títulos, los accionistas del Sabadell podrán ir viendo con la evolución de los dos valores en Bolsa si siguen ganando con el intercambio.

Atendiendo al precio al que cotizaban el BBVA y el Sabadell poco antes de las 13.30 horas de este lunes, los accionistas del Sabadell ganan algo más de un 2%, frente al 3% que obtenían al cierre del periodo de aceptación de la opa. El BBVA condicionó el éxito de la operación a conseguir el 50% del accionariado de la entidad catalana, aunque si no lo lograra, podría lanzar otra opa si obtiene el apoyo de más del 30%, una oferta que tendría que ser obligatoriamente en efectivo.

¿Segunda opa?

El lanzamiento de esa segunda opa solo depende de la decisión del consejo de administración del BBVA y, según ha advertido en varias ocasiones su presidente, Carlos Torres, sería al mismo precio que el ofrecido en la primera. Para determinar el precio de la nueva oferta del BBVA, al ser exclusivamente el de la primera en acciones, habría que traducir su valor a euros, de lo que se encargará la CNMV, como recordó el pasado miércoles, cuando calificó de "mera especulación" las informaciones que sobre el precio se estaban dando.

El supervisor bursátil dará a conocer los criterios para determinar el precio "equitativo", por debajo del cual no se puede situar el que fije el BBVA. El banco presidido por Carlos Torres ha venido manteniendo que el precio será el mismo que en la primera opa, mientras que el Sabadell ha afirmado que será necesariamente superior.

A la espera de que el viernes se conozca el resultado, los únicos datos sobre el apoyo son los que han contado los máximos responsables de ambas entidades. Torres aseguró que superarían el 50%, pues contaba con un 30% de apoyo de los inversores institucionales, al que sumaba un 10% de fondos de inversión que replican índices y el 3,86% del inversor mexicano David Martínez, cerca de un 45% sin contar con los pequeños accionistas.

La clave de los minoritarios

Sin embargo, el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, cree que la aceptación final de la opa será de en torno al 30%. Según señaló, solo uno de cada cincuenta accionistas particulares había aceptado antes del viernes la oferta del BBVA, con datos del 80% de los minoritarios clientes de la entidad. Y esta misma semana ha trascendido que los clientes del Sabadell que han aceptado la opa del BBVA representan solo el 1,1% del capital.

Los minoritarios pueden ser claves en el resultado, pues concentran algo más del 40% del capital del Sabadell, del que los inversores institucionales tienen alrededor del 55%. Los accionistas estratégicos suponen el 5% y entre ellos está Zurich, segundo accionista del Sabadell con prácticamente ese 5% y que no ha ido a la opa.

Lo que no ha transcendido es a qué hora del viernes se conocerá el resultado de la operación, aunque un movimiento habitual en estos casos es retrasar la difusión del dictamen hasta después del cierre de los mercados para no condicionar las cotizaciones. Eso significaría que no se sabía el resultado de la opa antes de las 17.30 horas.