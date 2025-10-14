Lola Meño, 47 años cotizados y un 24% de penalización en su pensión: "Nos estamos quedando por el camino"

El testimonio de Lola Meño, miembro de la asociación ASJUBI40, vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno a las penalizaciones por jubilación anticipada que sufren miles de trabajadores con largas carreras de cotización. En un vídeo difundido por la organización, Meño relata que, pese a haber trabajado desde los 14 años y cotizado más de 47, su pensión se ha visto reducida en un 24% por haberse jubilado antes de la edad legal.

Después de haber cotizado 47 años y unos días, me veo penalizada con un 24% de mi pensión. Es la injusticia por la que estamos luchando y, por dignidad y justicia, creo que esto se debía de solucionar cuanto antes Lola Meño — Vocal de ASJUBI40 (afectada)

Su historia resume la situación de toda una generación que empezó a trabajar en los años sesenta y setenta, cuando era habitual incorporarse al mercado laboral con apenas 14 o 15 años. Según cuenta, Meño desarrolló casi toda su vida profesional en una imprenta que, con el tiempo, acabó transformándose y cambiando de provincia. Tras décadas de trabajo, la empresa entró en concurso de acreedores y, con 59 años, se vio en el paro. Al agotarse su prestación y no encontrar empleo, tuvo que acogerse a la jubilación anticipada, con el recorte permanente de su pensión que la ley impone en esos casos.

El origen del problema: los coeficientes reductores

En España, el sistema público de pensiones contempla penalizaciones —los llamados coeficientes reductores— para quienes se jubilan antes de la edad ordinaria. Según la normativa vigente, la reducción puede llegar al 24% si la jubilación se adelanta cuatro años, incluso en los casos de cese involuntario. La medida pretende equilibrar las cuentas del sistema y evitar salidas prematuras, pero colectivos como ASJUBI40 sostienen que castiga injustamente a quienes han cotizado durante más de cuatro décadas.

Foto de archivo de varios pensionistas jugando al dominó en un parque de Madrid / Eduardo Parra - Europa Press

De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los coeficientes reductores afectan a miles de personas con más de 40 años cotizados que se jubilan antes de los 65. En la práctica, la reducción se aplica de manera vitalicia, sin posibilidad de revisión posterior, aunque el trabajador haya acumulado muchos más años de aportaciones que la media.

Una reivindicación en el Congreso y en Bruselas

ASJUBI40, la asociación a la que pertenece Meño, agrupa a jubilados anticipados con carreras laborales superiores a los 40 años y reclama que se eliminen estos coeficientes para su colectivo. La organización ha presentado su caso en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que mantiene abierta la reclamación y ha pedido información al Gobierno español sobre el impacto de estas penalizaciones.

En paralelo, el Congreso de los Diputados tiene registrada una proposición de ley para suprimir o atenuar las reducciones aplicadas a quienes acrediten al menos 40 años de cotización. El objetivo es equiparar su situación a la de los trabajadores que alcanzan la edad legal sin penalización, en reconocimiento de su larga vida laboral.

Una cuestión de sostenibilidad y justicia

El debate enfrenta dos visiones: la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y el principio de equidad contributiva. Desde la perspectiva económica, los coeficientes reductores actúan como un mecanismo para evitar un aumento del gasto estructural, dado que quienes se jubilan antes perciben su pensión durante más tiempo. Sin embargo, los afectados argumentan que, tras cotizar 45 o 47 años, seguir penalizándolos resulta desproporcionado.

Varios pensionistas en un parque. / EL PERIÓDICO - ARCHIVO

Las últimas reformas aprobadas —como el nuevo modelo de cálculo que entrará en vigor en 2026 o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)— buscan reforzar los ingresos del sistema, pero no resuelven este punto concreto. Según los cálculos de ASJUBI40, eliminar los coeficientes para quienes superen los 40 años cotizados tendría un impacto limitado sobre las cuentas públicas si se aplicara de forma progresiva.

Una historia que se repite

Casos como el de Lola Meño se repiten en toda España. Muchos trabajadores con trayectorias laborales largas se vieron obligados a jubilarse anticipadamente tras despidos o cierres empresariales, sin posibilidad de seguir cotizando. Su reivindicación no es solo económica, sino también moral: reclaman reconocimiento a una generación que comenzó a trabajar siendo menor de edad y que, pese a haber contribuido más que la media, se ve ahora penalizada.

Somos muchos los que nos estamos quedando por el camino, los que se están quedando compañeros, y creo que es hora de solucionar esto Lola Meño — Vocal de ASJUBI40 (afectada)

El caso de Lola Meño ilustra una paradoja que divide a expertos y legisladores: mientras el sistema busca sostenibilidad financiera, miles de trabajadores con largas carreras sienten que se les castiga por haber contribuido más de lo exigido. Su testimonio, convertido en bandera de ASJUBI40, mantiene viva una reclamación que sigue pendiente de respuesta política y que toca de lleno el principio de justicia en las pensiones.