El empresario José Elías advierte sobre inversiones arriesgadas: “La probabilidad de darte una hostia es elevadísima”

José Elías es un empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables, de La Sirena, además de accionista en otras compañías. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Son muchas las personas que intentan seguir sus pasos, ya que aspiran a lograr el mismo éxito y reunir una gran fortuna. Es por ese motivo que Elías se ha convertido en 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y publica vídeos en sus redes sociales.

El millonario ha lanzado un aviso sobre la rentabilidad, destacando que esta es clave para medir el éxito de un negocio o de una inversión. Tener una alta rentabilidad es sinónimo de un mayor rendimiento del dinero invertido.

"Yo voy a largo plazo"

Elías reconoce que muchas personas le piden consejos sobre cómo invertir, pero que él tiene su propia estrategia y que no tiene por qué coincidir con la de los demás: "Yo voy a largo plazo, me da lo mismo si este año baja o sube. Yo sé lo que estoy haciendo, pero ¿tú sabes lo que estás haciendo o simplemente estás copiando?".

El de Badalona ha advertido que no hay que fiarse ciegamente de nadie, que cada persona debe analizar sus propias oportunidades, entender lo que está analizando y a partir de ahí, tomar decisiones.

El empresario ha asegurado que las rentabilidades del 100% no existen y que es importante que la gente entienda que no se pueden jugar el 80% de su patrimonio en una memecoin, "porque la probabilidad de darte una hostia es elevadísima".

Además, ha explicado que él llegó a tener algún bono de renta fija perpetuo (un instrumento financiero que no tiene fecha de vencimiento específica), y que se le llegó a hacer muy largo, ya que a él le gusta invertir en bonos de vencimiento de 3 y 5 años, como mucho de 7 años.

Por último, ha compartido su estrategia de diversificación: "Intento repartir mis inversiones, una parte en efectivo, una parte en renta fija y una parte, como ahora veremos, en renta variable. De la parte de renta fija intento tener dividida entre 3, 5 y algo a 7 años", ha detallado José Elías.