El fondo de pensiones de los médicos de Ontario negocia la compra de 2.300 pisos en Madrid

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), el fondo de pensiones de los sanitarios de Ontario, negocia la compra de parte de la cartera de más de 2.000 viviendas del norteamericano Ares Management, que gestiona en España a través de su operadora Avalon Properties, uno de los grandes caseros del país, por un precio que superaría los 600 millones de euros, en una de las grandes operaciones en el sector residencial en los últimos años.

Según ha adelantado el medio especializado británico Green Street y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, las conversaciones entre Ares y HOOPP se circunscriben únicamente a las viviendas libres de Avalon, que no estarían siendo todavía en exclusividad, según una de las fuentes consultadas. Por lo tanto, quedan fuera de la transacción los más de 3.500 inmuebles que tiene el fondo del Plan Vive, el programa de colaboración público-privada en el que la Comunidad de Madrid cede terrenos a inversores para su promoción y arrendamiento a precios asequibles.

El proceso, que está siendo coordinado por JLL y al banco de inversión Eastdil Secured, tenía sobre la mesa varias opciones: cerrar una venta directa de cartera o, por el contrario, una recapitalización (o capital recycling), consistente en dar salida a los actuales partícipes de los fondos de Ares y sustituirlos por un nuevo institucional —con un coste de capital más bajo— en el que es la gestora la que mantiene la estructuración de la inversión. Este periódico se ha puesto en contacto con Avalon Properties, que ha descartado hacer comentarios a la información; mientras ni HOOPP ni Ares Management han contestado a las comunicaciones realizadas al cierre de la presente edición.

Operación valorada en más de 600 millones de euros

Finalmente, la compañía norteamericana se ha decantado por la segunda opción, de forma que Avalon Properties —gestora participada mayoritariamente por su equipo directivo español y en minoría por Ares— mantendrá la gestión de las más de 6.000 viviendas que tiene en patrimonio, cifra que se verá incrementada en los próximos años con las promociones que están en fase de construcción y pendientes de entrega. La recapitalización es una práctica cada vez más habitual en el sector, similar a la que cerró el fondo Värde Partners con la promotora Vía Célere, en la que dio salida a sus partícipes con la entrada de capital de CBRE Investment Management, tal y como adelantó este medio. En el proceso de este cambio de capital se interesaron el fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, el fondo de pensiones StepStone, los vehículos también de jubilación canadienses CPPIB y La Caisse, según el medio británico.

El valor de venta de las más de 2.300 viviendas será superior a los 600 millones de euros, equivalente a un precio unitario entre los 250.000 euros y los 300.000 euros, según una de las fuentes consultadas por este periódico. Una parte de estos inmuebles se ubican en zonas premium de la capital, como los distritos de Retiro o Centro, barrios como Valdebebas o, incluso, en localidades como San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, otra parte están en ubicaciones de carácter más humilde, como Puente de Vallecas, Torrejón de Ardoz o Alcalá de Henares, a pesar de que todas son libres y, en su mayoría, de obra nueva.