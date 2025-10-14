El FMI ve a la economía mundial en desaceleración por la guerra arancelaria de Trump

La sombra de Donald Trump es alargada. La guerra comercial lanzada por el presidente de Estados Unidos en su segundo mandato sigue arrastrando y lastrando al mundo, y aunque el impacto puede haber sido de momento menor de lo que se había anticipado, ha establecido un horizonte sombrío.

Esa es una de las ideas que late en el informe de Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), presentado este martes en la reunión de otoño en Washington, un documento donde se identifica este año como uno “fluido y volátil“ donde las dinámicas han estado movidas por “el reordenamiento de prioridades políticas en EEUU y la adaptación en otras economías”.

El documento señala con espíritu crítico no solo a la batalla de aranceles sino a otras acciones emprendidas por el mandatario estadounidense, especialmente las presiones a la Reserva Federal. Y hace ecos a una alarma creciente: la de que la Inteligencia Artificial sea una burbuja similar a las de las puntocom en el cambio de siglo.

Las previsiones

Las previsiones de los economistas del FMI apuntan a una ligerísima mejoría en las expectativas para la economía global respecto a las que habían presentado en la reunión de abril y en la actualización del informe en julio, pero siguen mostrando un proceso de desaceleración respecto a 2024 y son perspectivas débiles tanto a corto como a largo plazo.

Concretamente, y tras un crecimiento del 3,3% en 2024, el FMI calcula que la economía global cerrará este año con un crecimiento del 3,2%, que se reducirá al 3,1% en 2026. En el caso de las economías avanzadas no se cree que ninguno de los dos años se vaya a superar el 1,6%. Para EEUU los porcentajes son 2% este año y 2,1% el próximo y para la zona euro, 1,2% en 2025 y 1,1% en 2026.

Los aranceles

El FMI ve resiliencia de la actividad económica y una respuesta contenida de la inflación, pero cree que si los precios no han subido más ha sido “por factores que dan alivio temporal, más que por fuerza subyacente en los fundamentos económicos”. Y señala que la incertidumbre por la política comercial sigue alta por la “ausencia de acuerdos claros, transparentes y duraderos entre socios comerciales”.

Las señales de que los efectos adversos de las medidas proteccionistas empiezan a aparecer son, según el organismo, "cada vez más claras." Y también lo es que, "conforme la economía global se va deslizando hacia un paisaje más fragmentado, los riesgos a las perspectivas suben”.

Por eso, y aunque el impacto de los aranceles haya sido algo mitigado, negar que lo ha habido sería “prematuro e incorrecto”, según ha escrito Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, en un blog publicado en paralelo a la presentación del informe.

Ante esos golpes, y los que se anticipan por venir, el FMI aboga porque los países “marquen y respeten hojas de ruta de política comercial claras y transparentes para reducir volatilidad, estabilizar expectativas y apoyar inversiones” y pide "cooperación pragmática y procesos predecibles", que ayudan no solo a limitar costosos ajustes sino también a "asentar la confianza en un sistema basado en reglas”. Apunta, además, a que “el objetivo debería ser reducir, no alzar, barreras al comercio y a la inversión y limitar elementos de discriminación que amenazan con renovadas tensiones y derrames a terceros países”.

El peligro de la deuda

El FMI advierte de que “el espacio para la política es limitado y las vulnerabilidades son elevadas” y apunta a problemas a los que prestar atención. En concreto señala como una “causa de preocupación” el aumento general del coste del endeudamiento público.

En EEUU, bajo las políticas actuales, estiman que la deuda pública va a pasar del 122% del PIB en 2024 al 143% en 2030, 15 puntos más de lo que estimaron en abril. Y en casos como el de Europa se identifican riesgos que se elevan por factores como el envejecimiento de la población y el gasto en defensa o seguridad energética.

La FED

El capítulo 1 del informe de Perspectivas de la Economía Mundial llama a huir de presiones a instituciones económicas que recorten su independencia económica, llamada que claramente tiene un origen y un destinatario: Trump, que ha estado presionando al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha intentado despedir a Lisa Cook, una de las gobernadoras en el comité de política monetaria del banco central estadounidense y este verano cesó a la responsable de estadísticas laborales tras unos datos de empleo que no le gustaron.

“La intensificación de la presión política en instituciones salvaguardadas por la Constitución de un país, por estatutos y la ley (como los bancos centrales) podría socavar la confianza ciudadana en su habilidad de cumplir sus mandatos”, avisa el informe, que también advierte de que las presiones políticas a otras “instituciones tecnocráticas” con el mandato de recolectar y publicar datos puede erosionar la confianza de ciudadanos y mercados en estadísticas de fuentes oficiales. “Si la interferencia política lleva a comprometer la calidad y fiabilidad y puntualidad de los datos, eleva la probabilidad de errores políticos”, se lee.

El miedo a la burbuja de la IA

Otro de los elementos destacados del informe presentado este martes es que el FMI suma su voz a las cada vez más numerosas que están alertando de la posibilidad de que el fenómeno alrededor de la Inteligencia Artificial constituya una burbuja.

“Las expectativas de crecimiento excesivamente optimistas sobre IA podrían ser revisadas a la luz de datos de quienes la adoptaron temprano y podría provocar una corrección de mercado”, se lee en el informe, que advierte que “la caída en inversiones agregadas podía ser bastante marcada, dado que la inversión en centros de datos contribuyó significativamente al crecimiento en inversiones recientemente” y avisa también que esas potenciales caídas tendrían“implicaciones sistemáticas”.

“Un potencial estallido de la burbuja de Inteligencia Artificial podría ser como el de las puntocom de 2000 y 2001 en gravedad, especialmente teniendo en cuenta el dominio de unas pocas firmas en índices de mercado y que mucha de la expansión de la industria se está financiando con préstamos privados mucho menos regulados”, se lee también en el documento.