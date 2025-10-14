1 de noviembre, Todos los Santos: ¿qué pasa cuándo un festivo cae en sábado?

El próximo día festivo que marca el calendario laboral de 2025 es el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, y cae en sábado.

Que una festividad caiga en fin de semana no es un caso aislado este año: ya el pasado 12 de octubre se celebró en domingo, y el 6 de diciembre, día de la Constitución, caerá en sábado.

Cuando esto sucede, los trabajadores tienen dudas sobre qué va a pasar con su día libre.

Estatuto de los Trabajadores

El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores indica que: “las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales”.

Además, señala que será festivo en todo el ámbito nacional el día de Año Nuevo, el Viernes Santo, el 1 de mayo, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el Día de la Constitución, el Día de la Inmaculada y el día de Navidad.

Si estas festividades caen en domingo, el estatuto menciona que el Gobierno de cada comunidad autónoma la puede trasladar al lunes siguiente. Este año, las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura decidieron pasar la festividad del 12 de octubre, día de la Hispanidad, al lunes 13.

Festivos en sábado

El Estatuto de los Trabajadores no incluye ningún artículo que haga referencia a los festivos que caen en sábado. Por lo tanto, las empresas no están obligadas a compensar esa festividad.

Esta situación es la que sucederá el próximo 1 de noviembre, día de Todos los Santos: al ser día no laborable para una parte importante de los trabajadores, la mayoría no disfrutará de esta jornada festiva.

El 6 de diciembre, día de la Constitución, es otro de los festivos que cae en sábado este 2025. Por lo tanto, el puente de diciembre de este año solo contará con un festivo entre semana: el lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada.