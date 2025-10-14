Cristóbal Colón y Chesterton triunfan en La Nit de l’Empresa de Cecot

Cristóbal Colón, fundador de La Fageda, se revolvía intranquilo en un rincón del vestíbulo del Teatre Principal de Terrassa. Era uno de los grandes protagonistas de la 30ª edición de la Nit de l’Empresa, organizada por Cecot, que le distinguía como personalidad del año. Y pese a sus 76 años, y los múltiples reconocimientos recibidos por haber creado en 1982 La Fageda, cooperativa de productos lácteos para insertar a personas con problemas psíquicos y con enfermedades mentales de La Garrotxa, Colón estaba inquieto. “A los que somos de pueblo, esto nos estresa”, murmuraba.

Eran los prolegómenos de un acto que ha reunido a 550 asistentes presenciales, incluyendo a una nutrida representación de la sociedad civil catalana, con presencia de políticos y empresarios. Los aledaños del teatro, tomados por una legión de americanas, han sido testigos del encuentro entre algunos de los principales representantes patronales de España y de Catalunya. En un corrillo, Josep Sánchez Llibre ejercía de anfitrión con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y con Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme.

Ha sido el hiperactivo presidente de las grandes empresas catalanas el encargado de presentar al conseller de Empresa, Miquel Sàmper, a Garamendi. “Es de los nuestros, a pesar de que a veces el Govern está rodeado de sindicalistas”, explicaba Sánchez Llibre. “Siempre está a favor de la empresa, fue conseller de Interior en 2019 cuando Barcelona estuvo en llamas y es del Espanyol”, concluía su semblanza. Sàmper, entre risas, puntualizaba que la aficionada perica es su mujer y se presentaba como “político independiente y apátrida”.

Poco después, Xavier Panés, presidente de Cecot, recibía a Josep Rull, presidente del Parlament y máxima autoridad presente en ausencia del president Illa, ausente a causa de las tormentas en el sur de Tarragona, y hacía las presentaciones con escaso protocolo y entre sonrisas: “Ella es mi jefa [en referencia a De Miguel] y él es el jefe de mi jefa [en alusión a Garamendi]”.

Los preliminares del acto han contado también con una foto de familia que ha logrado driblar el expresident Pere Aragonès, presente en el acto y que recientemente ha anunciado su intención de dedicarse a la empresa familiar, y en la que no ha faltado el también expresident Artur Mas. Entre los invitados estaban también Ramon Agenjo (Damm), Juanjo Llopis (Caixa Enginyers) o José Alberto Carbonell (Port de Barcelona).

Durante el acto han sido premiadas las empresas Piera Ecoceràmica, Siverus, Dexeus Dona, Grandes Zapatos, Lumiris Spectral Solutions, EAP Sardenya y Silgan Dispensing Systems Barcelona. Panés, presidente de la patronal de origen vallesano, se ha referido en su discurso a advertir de que “el estado del bienestar está en riesgo en Catalunya” y no ha omitido un ataque directo a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a quien ha acusado de “impulsar medidas que ponen en riesgo la viabilidad” de las empresas “y de fomentar la cultura de no trabajar”.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha participado telemáticamente en el acto y se ha felicitado por el buen rumbo de una economía, la española, “que va por el buen camino”, mientras el conseller Sàmper abogaba por una “colaboración público-privada en mayúsculas”.

Pero la ovación de la tarde ha sido para Colón, que ha recordado la historia de La Fageda desde que eran 14 personas diagnosticadas con trastornos mentales severos hasta el medio millar actual. “Era un proyecto de locos”, ha apuntado, “pero como dijo Chesterton, la aventura puede ser loca pero los que tienen que ser cuerdos son los aventureros”. En sus palabras, Colón ha afirmado que “el verdadero balance de una empresa no se mide solo en euros, sino en la mejora de la vida de las personas” y ha resumido así la labor de la cooperativa: “En La Fageda, además de hacer yogures, nos dedicamos a reconocernos los unos a los otros”.