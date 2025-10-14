La consultora vasca PKF Attest impulsa su expansión internacional con la integración de la tecnológica portuguesa Xolyd

La firma vasca de servicios profesionales PKF Attest refuerza su expansión internacional con la entrada en Portugal de su división tecnológica, fruto de la integración de Xolyd, consultora especializada en soluciones Microsoft con una sólida presencia en el mercado luso.

La firma portuguesa, con sede en Lisboa, está formada por un equipo de 14 profesionales con amplia experiencia en el diseño e implementación de soluciones digitales para empresas. Pese a su incorporación al grupo, Xolyd continuará operando bajo su propia marca, manteniendo la reputación y la confianza que ha construido en el ecosistema tecnológico local.

En el ámbito organizativo, Sérgio Baptista, socio fundador y director de Xolyd, se une a PKF Attest como nuevo socio. Con más de tres décadas de experiencia en el sector, Baptista ha desempeñado un papel relevante en la escena tecnológica internacional, llegando a presidir la IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners), la mayor red global de partners de Microsoft.

“Formar parte de PKF Attest supone una oportunidad para crecer en un marco internacional sin perder nuestra identidad ni la cercanía con el mercado portugués. Confiamos en que esta unión abrirá nuevas oportunidades tanto para nuestros equipos como para los clientes”, subrayó Baptista.

La división tecnológica de PKF Attest centra su actividad en el desarrollo de soluciones de alto valor añadido, combinando innovación, estrategia y tecnología. Sus proyectos abarcan desde la implantación de sistemas inteligentes de gestión hasta la creación de modelos basados en inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones. El área está integrada por un equipo multidisciplinar con una amplia trayectoria en procesos de transformación digital en distintos sectores.

Con este movimiento, PKF Attest consolida su posición como socio estratégico en la modernización tecnológica y digital de las empresas, y refuerza su presencia en el mercado ibérico con una propuesta de innovación y servicio de alcance internacional.