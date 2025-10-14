Catalunya reduce un 95% el impuesto de sucesiones en el campo para facilitar el relevo generacional

El Consell Executiu ha aprobado este martes un paquete de beneficios fiscales para el sector agrícola, forestal y ganadero que pasa por la reducción del 95% -que se eleva hasta el 99% para los jóvenes agricultores- en el impuesto de sucesiones y donaciones que se aplique en las transmisiones de explotaciones agrarias y participaciones. El decreto también prevé una bonificación del 95% el impuesto de transmisiones patrimoniales (un 99% para los jóvenes) en las operaciones de compraventa de fincas rústicas. El paquete de medidas, largamente reivindicado por el sector, busca facilitar el acceso a la tierra de agricultores profesionales, especialmente los más jóvenes, que muchas veces se encuentran en situaciones económicas complicadas sobre todo en el caso de explotaciones de menor dimensión, ha celebrado el sindicato Unió de Pagesos (UP), mayoritario en el campo catalán.

El acuerdo del Govern, que prevé asimismo bonificaciones en actas notariales y la bonificación del 90% por actas de división o agrupación de fincas, trata de dar respuesta a un sector que lleva años afectado por "las heladas, las inundaciones, la sequía, los incendios forestales y los casos de enfermedades animales, junto con el envejecimiento de los titulares de las explotaciones", destaca el mismo decreto. Todo ello, agrega el texto elaborado por la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, "ha colocado al sector agrario en una situación de crisis aguda que requiere de estos beneficios fiscales para garantizar el relevo generacional".

Para agilizar también la actividad cotidiana de los payeses, el documento prevé también la eliminación de trámites administrativos, que pasan por la supresión de la obligación de mantener un libro de gestión de fertilizantes (LGF) a los agricultores que gestionen un cuaderno de explotación digital o la exención de la presentación de la declaración anual de gestión de deyecciones ganaderas y otros fertilizantes nitrogenados. Así se evita la tantas veces denunciada duplicidad de obligaciones administrativas de los agricultores. En el ámbito de la prevención de incendios forestales, se incorpora el que ya no será necesario pedir autorización para llevar a cabo las actividades con peligro de incendio en zonas boscosas aisladas inferiores a una hectárea.

Ayudas a los afectados por la dermatosis

Para las granjas que en las últimas semanas se han visto afectadas por la irrupción de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), el decreto plantea una exención de la tasa para el certificado sanitario asociado al movimiento de ganado. Además, los ganaderos no tendrán que pagar la tasa por la prestación de servicios facultativos veterinarios. En el caso de la tuberculosis bovina, se abren seis líneas de ayudas específicas, que van desde una subvención para la alimentación cuando los rebaños no puedan pastar, para la compensación de los derechos de pasto que no se puedan aprovechar o para la instalación de vallas perimetrales hasta la compensación por las pérdidas derivadas por el vaciado obligatorio de granjas, los gastos de limpieza y desinfección y la gestión y eliminación de desechos ganaderos.

Por primera vez, el Govern reconoce el pago de lo que se conoce como lucro cesante. Es decir, que se compensa al ganadero por lo que ha dejado de ganar. Por ejemplo, si un lobo o un oso ha matado a una vaca considerada como reproductora, se le añadirá a la compensación de la vaca muerta, correspondiente a otros dos ejemplares. También en el ámbito de la fauna salvaje, el decreto considera "urgente modificar los requisitos de formación exigidos para las personas cualificadas para llevar a cabo actuaciones de control poblacional de especies cinegéticas".