Malas noticias para los catalanes: adiós a los próximos 2 festivos nacionales

Después de un mes de septiembre de vuelta a la rutina, muchos catalanes ya esperan con ansias el próximo puente para tomarse un respiro.

Y es que los beneficios demostrados de los puentes festivos son diversos: impulsan el turismo y la economía local, mejoran el estado de ánimo y la salud mental de los trabajadores, y fomentan la conexión social y familiar, ya que permiten más tiempo de calidad con los seres queridos.

Los puentes a mitad de año suponen una vía de escape cuando nos encontramos sumidos en la rutina diaria y aportan alegría independientemente de la estación del año en la cual se celebran.

Festivo nacional no sustituible

Los barceloneses han podido tomarse hace poco un respiro extra gracias a las Festes de La Mercè, aunque el hecho de que el festivo cayera en mitad de la semana, en miércoles, dificultó poder disfrutar de un puente festivo.

Y es por eso por lo que tanto los que han podido disfrutar de esa festividad como el resto de catalanes tienen la vista puesta en el próximo festivo que se podrá disfrutar en Catalunya.

La respuesta, en principio, no es muy agradable: el próximo festivo es el 1 de noviembre, jornada en que se celebra Día de todos Los Santos, pero cae en sábado.

Tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 1 de noviembre se considera un festivo nacional no sustituible y, por tanto, sería fiesta en todas las comunidades autónomas, sin excepción.

Cae en domingo

Sin embargo, este año cae en sábado y es un día festivo que se pierde, ya que, como no cae en domingo, no generará un día festivo adicional para los trabajadores. A diferencia del 12 de octubre, que muchas comunidades autónomas optaron por trasladarlo al lunes siguiente.

Las malas noticias no se acaban aquí: el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), también cae en sábado y no es un festivo recuperable.

Para encontrar el próximo festivo nacional que se celebre en día laborable hay que esperar al lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Además, al caer en el primer día de la semana, se puede aprovechar para organizar alguna escapada y así disfrutar del puente.

Días festivos restantes

Estos son los días festivos que quedan en Catalunya antes de que acabe el año: