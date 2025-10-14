Societe Generale desembarca en las finanzas descentralizadas de la mano de Bitpanda: la vieja banca entra en el 'juego' DeFi

Lo que hasta hace poco era un universo separado, la banca tradicional y las finanzas descentralizadas (DeFi), acaba de experimentar una de sus fusiones más significativas. Bitpanda, la plataforma cripto líder en Europa, y Societe Generale-FORGE (SG-FORGE), el brazo de activos digitales del gigante bancario Societe Generale, han oficializado una ampliación de su alianza que es mucho más que una simple colaboración: es la entrada del dinero institucional y regulado en el corazón de las finanzas on-chain minoristas.

El punto álgido del acuerdo es que Bitpanda se convierte en el primer bróker en permitir a sus clientes minoristas europeos acceder a rendimientos con el CoinVertible de SG-FORGE a través de sus billeteras DeFi. Esto significa que las stablecoins EUR CoinVertible (EURCV) y USD CoinVertible (USDCV), emitidas por una entidad bancaria regulada, estarán disponibles para que los usuarios las utilicen en entornos de préstamo y crédito dentro de la Web3.

Este movimiento es particularmente relevante por su fuerte componente regulatorio. Las stablecoins de SG-FORGE cumplen con el reglamento MiCA (mercados de criptoactivos) de la Unión Europea, un detalle que otorga una capa de seguridad y cumplimiento que a menudo se le ha reprochado al ecosistema DeFi. SG-FORGE, además de ser una filial bancaria, está autorizada y supervisada por la ACPR y la AMF francesas. Esta alineación regulada sienta las bases para que los minoristas puedan participar en DeFi de forma segura.

Entendimiento entre ambas partes

Para el Co-CEO de Bitpanda, Lukas Enzersdorfer-Konrad, SG-FORGE es una de las instituciones más visionarias del sector bancario. Por su parte, Jean-Marc Stenger, CEO de SG-FORGE, ha señalado que, tras establecer sus stablecoins como activos fundamentales en Bitpanda (donde el EURCV ya funciona como stablecoin preferente para el margin trading), este paso decisivo expande su presencia al mundo descentralizado. SG-FORGE ya había lanzado sus en protocolos clave como Morpho y Uniswap, abriendo mercados de préstamos y spot trading en Ethereum.

La colaboración, iniciada en septiembre de 2024, no termina aquí. Ambas compañías han abierto la puerta a futuras integraciones, incluida una posible colaboración con el Vision Token de Bitpanda. El ecosistema Vision se centra en llevar activos reales regulados a la blockchain europea, proporcionando la infraestructura para que bancos y gestoras de activos tokenicen y liquiden activos dentro de un marco de confianza18. En la práctica, este acuerdo no solo democratiza el acceso a rendimientos DeFi, sino que consagra a Europa como el campo de pruebas global para la tokenización institucional bajo un paraguas regulatorio claro.