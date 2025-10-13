Los viajes del Imserso, al límite: la demanda se encuentra "claramente al alza" mientras las plazas bajan y los pensionistas viajan con más salud y ganas

La última convocatoria de los viajes del Imserso ha confirmado lo que el sector turístico llevaba meses anticipando: la demanda no deja de crecer. El programa 2025-2026 oferta 879.213 plazas, una cifra muy alta, pero ligeramente inferior a la campaña anterior (886.269), mientras que el número de acreditados continúa aumentando año tras año, según datos del propio Imserso y del Ministerio de Derechos Sociales.

"La demanda se encuentra claramente al alza. Cada año se incorporan nuevos viajeros senior interesados en estos programas, y cada vez se llega en mejor estado de salud a la jubilación", explican desde Viajes Cibeles, una de las agencias que gestiona programas sénior complementarios al Imserso. Además, según la agencia, hay profesiones que se jubilan a los 60 años, lo que amplía la base de potenciales viajeros.

Una generación mayor, pero más activa

El fenómeno se apoya en factores estructurales. España es uno de los países con mayor esperanza de vida de Europa (83,1 años), y los indicadores de salud percibida en mayores de 65 años mejoran progresivamente. El resultado: una generación sénior más activa, con tiempo libre, buena salud y ganas de viajar.

Informes recientes del Banco de España muestran que las personas de entre 55 y 69 años han mejorado sus condiciones de salud respecto a décadas anteriores, con menor prevalencia de algunos problemas crónicos, mejor movilidad relativa, etc.

Dos jubilados sentados frente al mar en un viaje de vacaciones. / Levante-EMV (Archivo)

A ello se suma el auge de la silver economy, que impulsa la demanda de productos turísticos adaptados a mayores y refuerza la competitividad de estos viajes subvencionados, con precios de entre 124 euros y 435 euros por semana según destino.

Aunque Catalunya, dentro del Lote 1 —costa peninsular—, con destinos tradicionales como la Costa Dorada (Salou, Cambrils) y la Costa Brava (Lloret de Mar, Tossa de Mar), concentra históricamente el mayor número de estancias vendidas, algunos de los destinos más solicitados siguen siendo también Canarias, la Costa del Sol y Benidorm, que "registran un excelente nivel de ocupación", según Cibeles, mientras que los circuitos culturales ganan terreno cada año.

Más solicitudes que plazas

El desajuste entre oferta y demanda se hace evidente: las agencias alertan de que muchos jubilados no consiguen plaza, incluso con acreditación en regla. Este año, además, se incorporan personas con pensiones no contributivas, un colectivo que antes quedaba fuera, lo que ha aumentado aún más la presión.

Dos personas mayores durante un viaje de vacaciones. / Archivo

Un reto de futuro

Con una población mayor en expansión y una mejora sostenida en su calidad de vida, el Imserso afronta el reto de adaptar su oferta a una demanda que no deja de crecer. Lo que comenzó como un programa social para combatir la estacionalidad turística es hoy también un termómetro económico: el reflejo de una España más longeva, activa y viajera.